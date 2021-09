Verstappen brengt Zandvoort in extase: "Dit is echt ongelooflijk"

Het thuisweekend begon voor Max Verstappen zaterdag al op de ultieme manier door pole-position te pakken. Het gaf hem de ideale uitgangspositie voor de race, zeker op een circuit waar inhalen op voorhand al lastig leek. De eerste ronde was van cruciaal belang en dat besef had Verstappen ook overduidelijk. De Limburger was bijzonder wakker bij de start en gaf Mercedes geen enkele kans richting de Tarzanbocht. Na één ronde bedroeg de voorsprong al bijna twee seconden, waardoor het gevaar van DRS meteen was geweken.

Dit goede begin is het halve werk gebleken. Verstappen managede de eerste stint en reageerde meteen toen Hamilton voor de undercut ging. Hij behield de leiding, rekende af met het tactische spelletje van Mercedes en overleefde ook de tweede serie pitstops. Het heeft de weg vrijgemaakt voor een historische overwinning, eentje waarmee hij Niki Lauda opvolgt. Nog veel belangrijker is dat hij de thuisfans heeft gegeven waar ze massaal voor zijn gekomen: de gedroomde winnaar. "Dit is simpelweg ongelooflijk. De verwachtingen waren enorm hooggespannen voor dit weekend en het is nooit makkelijk om daaraan te voldoen. Maar ik ben verschrikkelijk blij dat het uiteindelijk is gelukt", reageert Verstappen.

"Het is geweldig om hier te kunnen winnen en natuurlijk ook om de leiding in het WK weer over te nemen. Het is gewoon een fenomenale dag, het publiek hier is ongelooflijk...", laat Verstappen weten terwijl hij alle moeite moet doen om boven die uitzinnige menigte uit te kunnen komen. Het maakt deze zondag tot een perfecte racedag, waarop zowel Verstappen als ook het team van Red Bull Racing foutloos is gebleven. "Het is absoluut een topdag geweest voor ons. De start is hier erg belangrijk en dat hebben we volgens mij goed gedaan. Mercedes probeerde het daarna nog heel moeilijk te maken voor ons, maar we hebben steeds goed gecounterd. We kunnen bijzonder blij zijn met de hele teamprestatie van vandaag."

Lees ook het verslag van een historische Dutch GP: Verstappen schrijft geschiedenis met overwinning in Dutch GP

Wil jij gesigneerde raceschoenen van Max Verstappen? Doe dan mee aan de onderstaande weggeefactie