Max Verstappen over Brad Pitt-film: “Totaal niet mee bezig”

Het circuit van Silverstone vormt dit weekend niet alleen het decor van de Grand Prix van Groot-Brittannië, de baan doet dezer dagen ook dienst als set voor een nieuwe film, waarin Brad Pitt een Formule 1-coureur speelt genaamd Sonny Hayes. De film wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, die bekend is van 'Top Gun: Maverick', 'Oblivion' en 'Tron: Legacy', terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als producer bij het project betrokken is.

De makers van de film hebben van de F1-organisatie bijzonder veel ruimte gekregen om hun werk te doen. Zo staat er in de paddock een motorhome voor het fictieve APX GP-team en heeft de renstal ook een garage midden in de pitstraat gekregen. Ook is men van plan om de gemodificeerde Formule 2-auto’s die in de film dienst doen als Formule 1-bolides, voor de start op de grid te zetten bij de rest van het veld, om ze vervolgens voor de start van de opwarmronde weer van de baan te halen.

De coureurs werden tijdens de drivers' briefing op vrijdagavond door de producers bijgepraat over de film. Brad Pitt woonde deze meeting ook bij. “Ik had hem vorig jaar in Austin al eens ontmoet, en natuurlijk vrijdag heel even tijdens de drivers' briefing, waar ze wat hebben verteld over wat ze gaan doen”, zegt Max Verstappen, die ervan uitgaat dat hij straks terug te zien is in de film, aan onder andere Motorsport.com. “Ik denk dat ze van iedereen wel een paar shots gaan gebruiken, beelden van de onboard camera’s en dat soort dingen. Maar weet je, ik ben daar verder totaal niet mee bezig.” De coureurs hebben geen nadere informatie gekregen over de filmopnamen. “Natuurlijk wel over wat er zondag gaat gebeuren. Maar niet over wat we daarnaast nog eventueel zouden moeten doen.”

Verstappen verwacht dat er de nodige ‘show’ in de film zal worden gecreëerd. “Maar weet je, ik vind het allemaal prima. Ik ben er eigenlijk niet zoveel mee bezig”, aldus de tweevoudig wereldkampioen, die het in zijn algemeenheid niet zo op heeft met Formule 1-films. “Er is niet eentje waarvan ik denk: wauw.” Ook ‘Rush’, de film van Ron Howard over de rivaliteit tussen Niki Lauda en James Hunt, kon Verstappen ‘niet echt’ bekoren.

Verstuikte vinger

Verstappen bemachtigde zaterdag zijn vijfde pole-position op rij. Na het verlaten van de auto was te zien hoe de Nederlander wat tape om zijn hand had zitten. Als Motorsport.com hem hiernaar vraagt, antwoordt Verstappen: “Ik heb mijn vinger gewoon een klein beetje verstuikt en ik heb een beetje last van mijn hand gehad. In de kwalificatie was het al beter, maar ik kon hem eerst niet helemaal goed dichtknijpen. Maar dat is nu weer helemaal in orde.” De 42-voudig Grand Prix-winnaar zegt niet goed te weten hoe hij de blessure opliep: “Ik weet het niet precies. Het was op donderdagmorgen. Misschien heb ik me gewoon verkeerd afgezet of verkeerd gedrukt. Heel raar.”

Verstappen verwacht er geen last van te hebben tijdens de race die hem zondag staat te wachten. “De adrenaline kickt dan sowieso in. En als ik aan het rijden ben, dan denk ik er ook niet te veel aan. Op vrijdag was het wat moeilijker, maar het is al best wel oké.”

