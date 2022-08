Verstappen met ruim verschil bovenaan op eerste dag GP België

Nadat de coureurs tijdens de eerste training veel baantijd verloren door een rode vlag voor Kevin Magnussen en een bui aan het einde van de sessie, keerden de rijders om 17.00 uur terug op de baan om verder te gaan met hun programma. Carlos Sainz meldde aan het begin dat het asfalt natter was dan verwacht, maar de ideale lijn bleek droog genoeg om op slicks aan de slag te gaan.

Sainz was ook de eerste die een serieuze tijd op de klokken bracht door op medium banden naar 1.48.818 te gaan. Max Verstappen ging daar korte tijd later onder met 1.47.699. Charles Leclerc ging bij zijn eerste poging ondertussen rechtdoor bij Les Combes. Verstappen en Leclerc konden zich volledig focussen op de voorbereidingen op de race, aangezien beide de eerste wedstrijd na de zomerstop achteraan starten vanwege een motorpenalty.

Sainz werd even in de weg gereden door Sebastian Vettel, wat de Duitser op een paar boze handbewegingen van de Spanjaard kwam te staan. De snelste man uit de eerste training nam daarna over aan de kop van de tijdenlijst met 1.47.390, wat inclusief een stukje 'rallyrijden' was: bij het uitkomen van de dertiende bocht ging hij door het grind. Bij Verstappen bleek er echter nog meer in het vat te zitten. De Limburger snelde na een kwartier naar 1.46.850.

Sainz was vervolgens ook de eerste van de toppers die een tijd reed op de soft. De coureur uit Madrid liet 1.46.649 noteren. Die tijd hield echter niet lang stand bovenaan. Verstappen kwam een paar tellen later namelijk op de zachte compound tot 1.45.507, wat tot het einde de snelste tijd zou blijven. Leclerc stuurde zijn wagen tussen de vochtige plekken door naar 1.46.369, waarmee hij op P2 plaatsnam, maar bijna negen tienden moest toegeven op de regerend wereldkampioen.

Lance Stroll nam met de Aston Martin plaats op de derde plek na 1.46.635 te hebben gereden, maar moest die positie al snel inleveren bij Lando Norris in de McLaren, doordat de Brit het circuit rondging in 1.46.589. Sainz zakte zo verder weg naar P5. Lewis Hamilton klokte met de Mercedes de zesde tijd, maar was al zo’n 1,4 seconde langzamer dan Verstappen. Fernando Alonso, George Russell, Daniel Ricciardo, waarvan op woensdag bekend werd dat hij na het F1-seizoen 2022 weggaat bij McLaren, en Sergio Perez waren de overige namen in de top-tien.

Met nog een kwartier te gaan - de coureurs waren inmiddels bezig aan long runs - begon het te regenen. Links en rechts maakten rijders uitstapjes naast de baan. Norris, Magnussen, Leclerc, Alonso en Alexander Albon gingen bij Les Combes over de uitloopstrook, Hamilton bij Raidillon. Mick Schumacher kuierde op zijn beurt met zijn Haas door het grind. Iedereen keerde terug naar de pits om vlak voor het einde nog weer even naar buiten te gaan om een oefenstart te maken.

Het raceweekend in Spa gaat zaterdag om 12.00 uur verder met de derde vrije training.

Uitslag tweede vrije training F1 Grand Prix van België: