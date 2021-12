Teambazen kiezen Verstappen als beste Formule 1-coureur van 2021

Het is een jarenlange traditie: Autosport – onderdeel van Motorsport Network en dus een zusterpublicatie van deze site – maakt samen met teambazen de balans op na afloop van het Formule 1-seizoen. Iedere teambaas kiest individueel zijn beste tien coureurs van het voorbije jaar, waarbij de resultaten van collega’s niet bekend zijn. De coureur die als beste wordt aangeduid door een teambaas krijgt 25 punten, de rijder op P10 krijgt één punt – de verdeling is net zoals de gebruikelijke puntentelling in de Formule 1.

Het heeft in 2021 voor een noviteit gezorgd: voor het eerst sinds Max Verstappen actief is in de koningsklasse is hij tot beste coureur gekozen door de teambazen. De maximale score zou 225 punten zijn (Ferrari-teambaas Mattia Binotto deed namelijk niet mee) en de Limburger heeft daarvan 188 punten verzameld. Het plaatst hem boven Lewis Hamilton, die de rangschikking sinds 2014 onafgebroken heeft aangevoerd. Vanaf 2017 staat Verstappen overigens al wel in de top-twee, al schaalden teambazen hem nog steevast als één na beste rijder in.

Dit jaar is het anders. Het heeft vooral te maken met de natuurlijke snelheid van Verstappen gekoppeld aan een opvallend lage foutenlast. De Nederlander is dit Formule 1-seizoen slechts driemaal uitgevallen, waarvan éénmaal door een klapband in Baku en tweemaal door een aanvaring met Hamilton. In Jeddah crashte Verstappen weliswaar in de slotfase van Q3, maar de teambazen blijven van mening dat Verstappens foutenlast lager heeft gelegen dan die van Hamilton. Zo schoot de Brit van de baan in Imola, toucheerde hij de ‘magic button’ in Baku en ging het tactisch ook niet altijd van een leien dakje – zoals in onder meer Hongarije en Turkije te zien was.

Het maakt Verstappen volgens teambazen de meest constante factor en de beste rijder van het voorbije seizoen. Niet geheel verrassend kwam Christian Horner tijdens het FIA-gala in Parijs ook al tot die conclusie: "Als je dit hele jaar bekijkt, dan is Max zeker de verdiende wereldkampioen. Alle races waarin hij dit jaar op een normale manier de finish heeft gehaald, is hij als eerste of tweede geëindigd. Daaruit blijkt dat Max enorm constant en ook op een zeer hoog niveau heeft gepresteerd in 2021. Mensen in deze wereld hebben een nogal kort geheugen”, duidt hij op de controverse in Abu Dhabi. “Ze zijn alweer vergeten wat er eerder dit jaar is gebeurd, maar dit is een extreem lang seizoen geweest en ik denk dat Max daarin zonder enige twijfel de verdiende kampioen is.”

Achter deze twee kemphanen voor de wereldtitel zetten de teambazen Lando Norris op P3. Hij blijft Carlos Sainz daarmee voor en dat is in zekere zin best verrassend te noemen. Zo is de Spanjaard niet alleen voor Norris geëindigd in het WK, maar baarde Sainz eveneens opzien door zich lovenswaardig snel aan te passen aan Ferrari. Landgenoot Fernando Alonso kan na een geslaagd comebackjaar rekenen op de vijfde plaats in de rangschikking van teambazen. Sergio Perez staat ondanks het verbluffende verdedigen tijdens de slotrace in Abu Dhabi niet in de top-tien van de keuzeheren.

1. Verstappen 188 punten +1 tov 2020 2. Hamilton 174 punten -1 tov 2020 3. Norris 100 punten +4 tov 2020 4. Sainz 70 punten +4 tov 2020 5. Alonso 63 punten Terug in de top-tien 6. Leclerc 58 punten -3 tov 2020 7. Gasly 56 punten -3 tov 2020 8. Russell 44 punten -2 tov 2020 9. Bottas 43 punten Zelfde positie als 2020 10. Ocon 41 punten Terug in de top-tien