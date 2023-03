Terwijl het in de meeste garages rustig en kalm was in de aanloop naar de laatste oefensessie, werd er in de pitbox van AlphaTauri druk gesleuteld aan de AT04 van Nyck de Vries. Het team uit Faenza maakte kort na de start van de training bekend dat er een probleem was gevonden bij de auto van de Nederlander waardoor zijn power unit moest worden vervangen. Aangezien het wisselen van de motor een behoorlijke klus is, moest De Vries de gehele derde training uitzitten. Dit terwijl de 28-jarige coureur uit Friesland de ronden goed had kunnen gebruiken, aangezien hij de enige in het veld is die dit weekend voor het eerst over de ruim zes kilometer lange asfaltlus rijdt.

Doordat de omstandigheden tijdens de derde training totaal niet representatief waren voor de kwalificatie en race, die beiden in de avond worden verreden, stonden de coureurs niet bepaald te trappelen om het circuit op te gaan toen de sessie om 16.30 uur lokale tijd begon. Na enkele minuten waren Aston Martin-rijders Lance Stroll en Fernando Alonso de eersten die de baan betraden. Zij hielden het echter bij twee rondjes, waardoor er nog altijd geen tijd op de borden stond toen hun wagens weer achterwaarts in de garage verdwenen.

De sessie was bijna tien minuten oud toen McLaren-rijders Oscar Piastri en Lando Norris de volgenden waren die erop uittrokken, waarop het langzaam maar zeker drukker werd op het Jeddah Corniche Circuit. Nadat onder andere Mercedes-rijder George Russell en Alpine-coureur Pierre Gasly even bovenaan op het tijdenscherm hadden gestaan na een ronde op de soft, reed Max Verstappen op de harde band een nieuwe snelste tijd met 1.29.882. De tweevoudig wereldkampioen, die een nieuwe versnellingsbak heeft gekregen voor de rest van het weekend maar daarvoor geen straf krijgt omdat een coureur in totaal vier exemplaren mag gebruiken tijdens een seizoen, reed vervolgens 1.29.746, waarop teamgenoot Sergio Perez de eerste positie overnam door op de zachte band rond te gaan in 1.29.417. Verstappen naderde de tijd van zijn Mexicaanse collega hierna tot op een tiende door - hij was nog altijd onderweg op de harde compound - 1.29.549 te rijden.

Met nog iets minder dan twintig minuten te gaan zette Perez nog eens aan op de soft. De coureur uit Guadalajara ging paars in de eerste twee sector maar verbeterde zich niet in het laatste deel en kwam in 1.29.127 over de streep. Verstappen was inmiddels echter ook op de zachte band onderweg. De Limburger was de snelste in alle drie de sectoren en nam de eerste stek in de tijdenlijst overtuigend over met 1.28.756, waarmee hij bijna vier tienden sneller was dan Perez.

Verstappen trok vervolgens de aandacht van de stewards door Norris in de weg te rijden. “Het is gevaarlijk wat deze jongen aan het doen is. Dit had een gigantische crash kunnen zijn”, gromde de Brit over de boordradio. Verstappen, die eveneens onaangenaam verrast werd door het moment doordat hij niet gewaarschuwd was door zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, stuurde zijn Red Bull vervolgens naast Norris om zich te verontschuldigen middels een opgestoken hand. De stewards besloten al snel geen verdere actie te ondernemen tegen de wereldkampioen.

Verstappen deed na het akkefietje nog een push lap die resulteerde in een tijd van 1.28.660, om korte tijd later nog meer afstand te nemen van de rest door in 1.28.485 over de streep te komen. De Nederlander zou daarmee de enige blijven met een tijd onder de 1.29. Perez verbeterde zich nog marginaal door 1.29.098 te rijden, maar keek nog altijd tegen een verschil van zes tienden aan met zijn naaste collega.

Aston Martin lijkt in Saudi-Arabië nog altijd de voornaamste uitdager van Red Bull. Alonso en Stroll reden de derde en vierde tijd in VT3, maar moest beiden al een seconde toegeven op Verstappen. Lewis Hamilton stuurde zijn Mercedes naar de vijfde tijd en was nipt sneller dan Ferrari-rijder Charles Leclerc, die een gridstraf van tien plekken moet incasseren in Jeddah voor het wisselen naar zijn derde control electronics. Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly en Carlos Sainz completeerden de top-tien. Yuki Tsunoda was negentiende en langzaamste in de afsluitende oefensessie. De Japanner van AlphaTauri was met 1.30.797 bijna een halve seconde verwijderd van Valtteri Bottas in de Alfa Romeo op P18, waarmee de Italiaanse renstal nog veel werk voor de boeg lijkt te hebben voor de kwalificatie.

De tweede kwalificatie van het F1-seizoen 2023 begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Lando Norris komt Max Verstappen tegen tijdens VT3 in Jeddah

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Saudi-Arabië: