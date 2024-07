Max Verstappen heeft na afloop van de mediadag in Spa-Francorchamps gesproken met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Even daarvoor liet hij in de Red Bull-hospitality weten dat excuses in zijn optiek overbodig zijn. "Voor mij was het erg duidelijk dat de strategie vorige week verkeerd was en ik ben erg gedreven, net zoals iedereen in het team. We proberen altijd perfect te zijn, al is het natuurlijk erg lastig om dat te bereiken. Vorig jaar zaten we er dichtbij, maar ik denk dat het normaal is dat je frustratie uit als dingen niet gaan zoals ze moeten gaan", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten.

'Mensen moeten het volume maar lager zetten'

"Dat heb ik gedaan. Natuurlijk zit je vol adrenaline. Als je niet blij bent met hoe dingen tijdens de race gaan, dan kun je je frustraties uiten. Na afloop praat je er natuurlijk over verder in meetings, dat de uitvoering niet optimaal is geweest. Daar leren we van en dan gaan we gewoon weer door." Verstappen laat weten zijn aanpak met de boordradio's in ieder geval niet te veranderen. "Dit is onze aanpak. Ik denk dat het belangrijk is dat je kritisch kunt zijn. In de wereld waarin we tegenwoordig leven, kunnen veel mensen niet meer tegen kritiek, niet zoals vroeger. Ik wil niet zo zijn."

De drievoudig wereldkampioen zegt er weinig tot niets om te geven wat andere mensen van zijn boordradio's vinden. "Als mensen mijn taalgebruik niet leuk vinden, dan hoeven ze niet te luisteren. Of ze kunnen het volume gewoon lager zetten. Ik ben erg gedreven en heb dat in het verleden ook al wel bewezen. Ik wil de dingen gewoon graag optimaliseren. Mensen kunnen zeggen dat je niet zo uitgesproken over de radio moet zijn, maar dat is hun mening. Mijn mening is dat je dingen op het moment zelf juist moeten zeggen, bijvoorbeeld ook om voor die tweede pitstop iets te kunnen veranderen", wat overigens niet gebeurde en andermaal tot een undercut leidde. "We zijn erg open en kritisch naar elkaar toe, dat werkt voor ons juist goed. Ik verwacht niet dat die aanpak verandert."

Alles is tegenwoordig te horen in F1

Volgens Verstappen is het eveneens een factor van belang dat veel boordradio's tegenwoordig worden uitgezonden, en dat fans zelfs specifieke rijders kunnen volgen om alle communicatie met het team te horen tijdens een race. "Dat is ook een ding, ja. In andere sporten zeggen mensen ook van alles en nog wat, maar dan wordt het niet meteen met een microfoon vastgelegd. Het maakt mij verder niet uit, want ik zeg toch gewoon wat ik wil. Dit hoort ook bij onze sport waarin je veel communiceert met het team en de mogelijkheid hebt om dingen te zeggen. Bij andere sporten vloek je misschien in jezelf als iets niet goed gaat of als een teamgenoot je de bal niet toespeelt. Alleen dan is er niet meteen een microfoon bij, dus dat is ook een beetje hoe onze sport werkt, denk ik."