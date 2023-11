Verstappen legt uit waarom hij later naar binnen wilde dan Perez, Horner lacht

Met winst in de Grand Prix van Abu Dhabi heeft Max Verstappen de lat nog maar iets hoger gelegd. De Limburger heeft in 2023 negentien van de tweeëntwintig races winnend afgesloten en daarmee een winstpercentage van 86,36 procent genoteerd. Op het Yas Marina Circuit is het seizoen bovendien in stijl afgesloten. Er stond geen enkele maat op Verstappen in Abu Dhabi, al moet gezegd dat hij het verschil vooral op de harde band heeft gemaakt. In de openingsfase wist Charles Leclerc nog aardig bij te blijven, al legt Verstappen in de persconferentie zelf uit hoe dat kan.

Verstappen had nog sneller gekund

"Het was natuurlijk een goede race. In de eerste stint wist ik niet precies wat ik kon verwachten doordat ik geen long run had gedaan. Daardoor heb ik het misschien iets te rustig aangedaan in de eerste stint", begint Verstappen zijn verhaal tegenover onder meer Motorsport.com. "Maar dat was natuurlijk nog altijd beter dan enorm pushen en de banden aan gort rijden. De mediums waren ook niet zo goed als verwacht." Dat laatste was in Las Vegas ook het geval - in ieder geval bij Red Bull - al moet gezegd dat het een andere compound betreft. "Daarna ging ik naar binnen omdat iedereen om mij heen dat ook deed. Op harde banden voelde alles normaler aan, ook met de temperaturen en dergelijke. Op die band kon ik mijn voorsprong ronde voor ronde uitbreiden. Vanaf toen was het redelijk rechttoe, rechtaan. Als je bedenkt dat ik geen lange run heb gedaan, dan voelde de auto best goed aan."

Verstappen moest alleen in de eerste ronde verdedigen, toen Leclerc twee goede gelegenheden leek te krijgen om de leiding over te nemen. "In de eerste ronde kun je het natuurlijk niet rustig aan doen. Het was een mooi gevecht. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij in bocht 6 voor de binnenkant zou gaan, maar dat was een goede move. Tegelijkertijd moest Charles natuurlijk ook aan het kampioenschap denken", duidt Verstappen op de felle strijd om P2 bij de constructeurs.

Horner lacht: "Max is wel een dure strateeg!"

Later in de race had Verstappen genoeg schijfruimte over om mee te denken over de strategie. Zo liet hij via de boordradio weten dat het team Sergio Perez gerust eerder binnen mocht halen. Het leek een mededeling om Perez te helpen, maar Verstappen legt in de persconferentie uit dat er iets anders achter zat. Hij wilde graag het getal van duizend ronden aan de leiding in één seizoen halen. "Ik wist dat het mogelijk was. Daar hebben we qua engineering en strategie rekening mee gehouden. We wilden het zo plannen dat we die duizend konden halen. We zouden wachten totdat de anderen hun stop hadden gemaakt en daarna zelf pas stoppen om het getal te halen. Dit was misschien niet de snelste strategie, maar ik wilde de leiding behouden om die ronden mee te pakken."

De boordradio over Perez hing daarmee samen. Als Red Bull Perez eerder naar binnen haalde, zou Verstappen de leiding bij zijn stop natuurlijk behouden. Het leverde hem weer een ronde extra op. "Ik wist dat het haalbaar was. Gianpiero [Lambiase] wist het natuurlijk ook wel, maar goed, ik zei het toch nog maar even om er zeker van te zijn dat ze mij niet te vroeg binnen zouden halen." Het zijn momenten waar teambaas Christian Horner smakelijk om kan lachen: "De manier waarop hij de auto, de banden en de strategie onder controle heeft, is ongelooflijk. Vandaag hadden we geen strategen nodig. Max kon in zijn eentje de strategie voor beide auto's doen", grapt Horner na een vraag van Motorsport.com. "Het enige is dat hij wel een stuk duurder is dan de stratege die het normaal doet!", duidt hij op Hannah Schmitz. "Maar zijn capaciteit in de auto is ongelooflijk."

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi