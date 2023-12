Naast alle records die Max Verstappen in 2023 aan gort heeft gereden, vormen zijn boordradio's met Gianpiero Lambiase een ander veelbesproken thema. Meer dan eens heeft Christian Horner de relatie tussen coureur en engineer omschreven als die van een kibbelend en getrouwd stel. Het huwelijk Verstappen-Lambiase dateert om de beeldspraak nog maar eventjes voort te zetten van mei 2016. "Ik werd toen gebeld en kreeg te horen 'vanaf komend raceweekend werk je met een nieuwe coureur. Dat is Max'", blikt Lambiase terug in een speciale video van Red Bull. "Ik dacht meteen 'oké, wat moeten we allemaal doen om goed voorbereid te zijn?' Maar hij liep naar binnen en je zou totaal niet zeggen dat hij nog maar zeventien of achttien was. Hij stelde meteen allerlei vragen: wat moeten we doen? En hoelang gaat het duren? Moeten we dit ook doen en dat dan? Ik dacht alleen maar 'oké dan...'. Ik denk dat ik meer onder de indruk was van hem dan hij van mij."

De eerste ontmoeting staat Verstappen overigens ook nog goed bij. "Ik had Gianpiero natuurlijk al wel eerder in de paddock zien lopen, maar het klikte meteen toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. Door de jaren heen is de relatie natuurlijk steeds sterker geworden, maar het was eigenlijk al meteen goed. Hij is rechtdoorzee, makkelijk in de omgang en komt meteen ter zake."

Het vuur is gewenst: "Ik wil geen jaknikker op de boordradio"

Dat laatste was anno 2023 ook terug te horen in de boordradio's. "Mensen houden er schijnbaar van, maar zo is onze relatie gewoon. Wij zeggen altijd waar het op staat en als we bepaalde dingen niet goed vinden, dan spreken we die dingen ook zo uit. Het is trouwens ook een beetje de fout van de Formule 1 zelf, omdat ze tegenwoordig zo'n beetje alles van ons uitzenden", lacht Verstappen tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Ze hoeven het natuurlijk niet allemaal uit te zenden, maar ik denk dat ze de verhalen die het oplevert zelf ook wel mooi vinden. Maar onze relatie is niet veranderd. Na de race is ook alles meteen goed, alleen we zijn hier allebei om te winnen. Zo zijn wij nu eenmaal naar elkaar toe. We hebben veel respect voor elkaar, maar willen altijd meer en altijd het beste eruit halen. Daardoor hebben we soms van die discussies via de radio."

Verstappen benadrukt dat hij het ook niet anders zou willen. Hij houdt wel van het 'vuur' in de boordradio's. "Ik zou geen engineer willen hebben die de hele tijd monotoon praat en zegt 'copy dit en check dat'. Je hebt een beetje vuur nodig, dat is in ieder geval wel waar ik van houd." Bij Viaplay erkent Verstappen dat vader Jos het zogenaamde vuur zelfs nog iets verder heeft aangewakkerd. Verstappen senior zou aan Lambiase hebben doorgegeven dat hij Max best iets meer tegengas mag geven. "Ja, maar ik zat er zelf ook gewoon bij hoor, toen hij dat zei", haakt de drievoudig wereldkampioen in. "Ik vind dat prima, want zo wil ik het juist. Ik wil geen jaknikker op de radio hebben."

Verstappen-Lambiase ook bij een eventuele overstap onafscheidelijk?

Het onderstreept andermaal dat de relatie tussen Verstappen en Lambiase sterk is, en roept ook meteen een extra vraag op: als de Nederlander ooit nog voor een ander Formule 1-team uit wil komen, neemt hij Lambiase dan mee? "Oeh, nu moet ik uitkijken wat ik zeg, want anders gaat het team hem voor twintig jaar vastleggen. Dus ik moet nu eigenlijk zeggen 'nee, absoluut niet, nooit!'", lacht Verstappen tijdens het eindejaarsinterview van Viaplay. "Maar als, als, als ik ooit nog ergens anders naartoe zou gaan, dan zou ik het liefst natuurlijk wel werken met de mensen waar ik al een goede band mee heb en waar ik al dingen mee heb bereikt", sluit de wereldkampioen af.

