Max Verstappen legt uit voor wie F1-boordradio in Austin bedoeld was

Max Verstappen heeft zaterdag met overmacht de voorlaatste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen wist eerder op de zaterdag alvast de sprintpole te pakken en die vervolgens om te zetten in winst. Het enige spannende moment was eigenlijk toen hij bij de start Charles Leclerc van het lijf moest houden en daardoor rigoureus de binnenkant moest afdekken. "Charles kwam nog net ietsje beter van zijn plek en daardoor probeerde ik het natuurlijk zo lastig mogelijk voor hem te maken. Maar gelukkig is er genoeg ruimte richting bocht 1, dat helpt natuurlijk wel. Daarna zag ik Lewis in de eerste ronden pushen om in de DRS te blijven. Maar toen ik hem eenmaal uit de DRS had gereden, konden we onze eigen race rijden en op de banden letten. Ik kon de pace managen en gelukkig was de snelheid prima."

Het heeft een overtuigende overwinning met bijna tien seconden voorsprong opgeleverd. Nadien bedankte Verstappen via de boordradio naast het gebruikelijke praatje ook nog één specifiek teamlid, al werd niet meteen duidelijk om wie het ging en ook niet wat de achtergrond van Verstappens woorden waren. "Dat is de man van mijn starts!", verduidelijkt Verstappen in de persconferentie na een vraag van Motorsport.com dat het om Michael Manning ging. "De arme man heeft een paar lastige races achter de rug, dus ik zei een beetje grappend dat het vandaag nog niet zo slecht was", voegt de drievoudig wereldkampioen er met een lach aan toe.

Het gaat om een van de (performance) engineers van de kampioensformatie uit Milton Keynes, die mede verantwoordelijk is voor de starts van Verstappen. Starts zijn in de Formule 1 behoorlijk complex, aangezien de koppeling en het aangrijpingspunt bijzonder veel met uiteenlopende instellingen te maken hebben. Bovendien wordt er met de motorpartner constant aan gewerkt, zoals ook duidelijk werd toen Red Bull Racing in 2019 voor het eerst met Honda-motoren reed. Er is destijds ook vanuit de Japanse fabrikant veel tijd en moeite in geïnvesteerd. In de voorbije raceweekenden was Verstappen dus ook niet ieder weekend even tevreden over zijn start, al was het tijdens de sprint in Austin wel overwegend naar wens. Een compliment aan de betreffende engineer achtte de Limburger derhalve op z'n plaats.

Horner: "Toont de hechte banden in het team"

De opmerking zegt volgens teambaas Christian Horner ook iets over de relatie tussen Verstappen en de Red Bull-engineers. "De starts van ons zijn dit jaar wat wisselend geweest, dat klopt. Daar zat Max een beetje over te dollen met één van zijn performance engineers, die zich op de starts concentreert. Zoiets laat ook meteen zien hoe goed en hoe hecht de banden binnen het team momenteel zijn. Het enige probleem is dat als je tegenwoordig iets over de boordradio zegt, er meteen twee miljard mensen mee zitten te luisteren!", sluit Horner in de Red Bull-hospitality met een lach af.

Video: De sprintdag in Austin geanalyseerd en een voorbeschouwing op de Amerikaanse GP in de F1-update