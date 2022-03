Het is een moment dat we met zijn allen niet snel zullen vergeten: Max Verstappen die na een late inhaalactie op Lewis Hamilton als eerste aan de finish komt in Abu Dhabi en zo op de valreep de wereldtitel pakt. Direct na het passeren van de eindstreep klonk er uitzinnig geschreeuw over de boordradio van de Limburger. Beelden daarvan gingen viraal, waarbij iedereen in de veronderstelling was dat het Alexander Albon, die vorig jaar de reserverijder was van Red Bull Racing, was die als een malloot tekeer ging op de teamradio.

In een exclusief interview met zusterpublicatie GP Racing vertelt Albon dat hij weet dat menigeen denkt dat hij de persoon was die in de oren van Verstappen tetterde. “Ja, ik weet hiervan. Maar dat was niet ik! Het is gewoon dat als GP [Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Verstappen] schreeuwt, hij blijkbaar net zo klinkt als ik.”

Dat veel mensen tot de dag van vandaag denken dat hij het was, verbaast Albon. Het is immers niet zo dat iedereen in het team over de radio rechtstreeks met een coureur kan communiceren tijdens een race. “Ik was heel blij, maar het was voor mij niet mogelijk om via de radio contact te hebben met Max. Het was dus GP die op de radio kwam en niet ik, helaas”, aldus de Thaise coureur, die dit jaar zijn rentree op de Formule 1-grid maakt bij het team van Williams.

“Ik sprak er een dag later nog over met GP“, vervolgt Albon.“ Ik zei tegen hem: ‘Hé, trouwens, weet je dat iedereen denkt dat ik het was die op de radio kwam?’ Zijn reactie was: ‘Oh, echt waar?’ Zelfs mensen in het team dachten dat ik het was! ‘Maar jongens, denken jullie echt dat ik dat met mijn headset kan doen? Natuurlijk niet', antwoordde ik dan. 'Hoe stellen jullie je dat voor? Dat ik in de hospitality een broodje zit te eten en vervolgens de knop voor de radio even indruk?' Dus nee, ik was heel blij voor Max en vierde net als iedereen in het team feest, maar ik was niet degene die over de radio schreeuwde.”

