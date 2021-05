Verstappen over aangepaste bocht: Leuk op zaterdag, inhalen lastiger

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is dit weekend het decor van de vierde race van het Formule 1-seizoen. Een bekende plek voor alles en iedereen in de Formule 1-wereld, al is bocht tien dus op de schop gegaan. Aan het eind van het tweede rechte stuk en ook aan het eind van de tweede DRS-zone is een scherpe linkerknik vervangen door een meer vloeiende bocht. F1-coureurs maakten er vrijdag voor het eerst kennis mee, al gold dat niet voor Max Verstappen.

"Ik ben hier al eerder geweest, dat was ook nadat ze de bocht hadden aangepast", duidt Verstappen op zijn rondjes in een Porsche. "De nieuwe situatie is beter over één snelle ronde als je vol aanzet. Die bocht is een stuk sneller geworden en dat maakt het mooier voor coureurs [in de kwalificatie]. Maar het is hierdoor nog lastiger geworden om in te halen." Dat laatste is slecht nieuws, aangezien inhalen toch al geen sinecure is gebleken op het circuit te Montmeló. Aan het eind van start-finish ligt de enige echte mogelijkheid, al was de remzone voor bocht tien een alternatief. Die mogelijkheid is volgens Verstappen weggevallen door de nieuwe bocht.

Hamilton ziet meerwaarde van aanpassing niet

Hamilton, die het WK momenteel met acht punten voorsprong aanvoert, is een vergelijkbare mening toegedaan. "Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom ze die bocht hebben aangepast. Die bocht is in ieder geval een stuk sneller geworden, maar ik ben daar nog niet in gevecht met iemand anders geweest, dus ik kan niet zeggen of het minder is voor het racen of niet. Het is wel zo dat de remzone richting bocht tien vrij heftig was. Daardoor was het een potentiële plek om in te halen, al moet ik zeggen dat het rechte stuk daarvoor eigenlijk wat te kort was."

Inhalen voor bocht tien lijkt nu nog lastiger te worden, waardoor coureurs alles op het lange rechte stuk moeten zetten. "Ik weet eigenlijk niet goed wat ik nu moet verwachten. Hopelijk kunnen we door deze snelle bocht iets beter volgen in de laatste sector. Als dat zo is, dan kunnen we op start-finish wel beter aanvallen dan voorheen", probeert Hamilton de ingreep nog positief te bekijken. In de voorbije jaren viel er overigens niet bijzonder veel in te halen voor Mercedes. Ze heeft het merk met de ster alle edities na 2016 - zoals bekend de eerste zegetocht van Verstappen - winnend afgesloten, niet zelden met veel vertoon van macht. Hamilton trok sinds 2017 steevast aan het langste eind in Catalonië.

Video: De reacties op bocht tien en de vrije trainingen in Barcelona uitgebreid besproken in een nieuwe F1-update