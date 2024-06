Een week na de Formule 1 Grand Prix van Spanje staat alweer de race in Oostenrijk op het programma. De Red Bull Ring is historisch gezien een goede baan voor Red Bull Racing en Max Verstappen geweest, maar dit jaar liggen er met McLaren, Mercedes en Ferrari kapers op de kust. Verstappen denkt dat het een interessant weekend wordt. "Het circuit zelf biedt veel inhaalmogelijkheden, dus ik verwacht een spannende race", blikt de Nederlander vooruit. "Het team heeft het hier vorig jaar goed gedaan, dus ik hoop dat we dit weekend de fans trots kunnen maken en een overwinning mee naar huis kunnen nemen."

Voor de derde keer dit jaar werken de coureurs een sprintweekend af. Verstappen denkt dat dat alternatieve format de uitdaging groter maakt. "Dit soort weekenden zijn altijd hectisch en druk voor ons. Het is heel belangrijk om de set-up vanaf het begin goed te hebben", legt de Red Bull-rijder uit. "We moeten voortbouwen op de vorige races en analyseren waar we ons kunnen verbeteren. Zeker omdat de kwalificatie al zo vroeg komt."

Traditiegetrouw zullen de tribunes in Spielberg grotendeels oranje kleuren. Verstappen kijkt er naar uit om de fans te zien. "Het circuit heeft een prachtige locatie en het is altijd goed om de Orange Army te zien. Ik voel echt de steun vanaf de tribunes", aldus de regerend wereldkampioen.

Pérez wil foutloos weekend

Voor Sergio Pérez is het in Oostenrijk de taak om beter voor de dag te komen dan de afgelopen weken. Sinds de GP van Miami is de Mexicaan bezig aan een slechte reeks, iets wat hij dolgraag wil doorbreken. "We hadden in Spanje een moeilijk weekend, waar we veel van geleerd hebben. Ik had het hele weekend problemen met de balans. We kregen de set-up niet consistent of in de juiste window voor de kwalificatie of voor de race", begint de ervaren coureur. "We hebben alles in huis om in Oostenrijk een foutloos weekend te hebben. Het team en ik weten waar we ons moeten verbeteren en wat we moeten veranderen. Nu is het mijn taak om het beste uit de auto te halen."