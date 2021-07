Verstappen blikt terug op crash: "Dit laat zien hoe Mercedes echt is"

Met een nieuw raceweekend in het verschiet, wil Verstappen eigenlijk vooruit kijken, maar tijdens de mediadag in Boedapest was er geen ontkomen aan: de crash met Lewis Hamilton was zonder enige twijfel hét gespreksonderwerp. De eerste vraag luidt daarbij natuurlijk hoe Verstappen er fysiek aan toe is na de klap van 51G. "Ik voel me goed hoor. De eerste dagen na de crash voelde ik wel wat pijn, maar dat is ook logisch na zo'n impact. Maar ik voel me nu goed en ben klaar om er weer vol voor te gaan." Tekenen van zwakte wil Verstappen - als die er al zijn - absoluut niet tonen. Gevraagd of hij na de klap 'normaal' heeft kunnen trainen, luidt het antwoord namelijk: "Ja hoor, sterker nog: harder dan ooit tevoren."

Verstappen ziet ware aard van Mercedes

Het geeft aan dat Verstappen klaar is voor een nieuwe krachtmeting, waarbij het verhaal van Silverstone natuurlijk nog wel in het achterhoofd speelt. "Je kunt het resultaat niet meer veranderen, maar ik ben nog steeds niet blij met wat er is gebeurd. Vooral het feit dat ik zoveel punten heb verloren door iemand anders." Het geeft meteen aan dat Verstappen de schuld voor de volle honderd procent bij Hamilton legt, al vermoedt hij geen opzet. "Ik denk dat hij het moment in die bocht gewoon helemaal verkeerd heeft ingeschat. Op de rest wil ik niet reageren, dat moeten jullie maar aan hem [Lewis] vragen. Dat kan ik ook niet invullen."

Dat de stewards Hamilton 'overwegend schuldig' achten en dus ook een percentage op het conto van Verstappen schrijven, vindt hij onbegrijpelijk. "Ik weet oprecht niet wat ik anders had kunnen doen. Ik gaf hem ruimte en het moment met Charles Leclerc laat goed zien dat het best mogelijk is om elkaar daar niet te raken. Ik snap niet waarom ze een deel van de schuld bij mij neerleggen, ik denk niet dat ik er een aandeel in heb. We vechten hard en hij gaat voor deze move. Dan is het logisch dat probeer om het hem lastig te maken bij die move. Maar als hij eenmaal aan de binnenkant zit, dan laat ik ruimte. Dat heb ik in dat geval ook gedaan, al kan ik me niet voorstellen dat de wedstrijdleiding vindt dat ik helemaal van de baan moet. Dan zeggen ze daar waarschijnlijk weer iets van...", vervolgt Verstappen. "Mensen zeggen ook snel dat ik een agressieve coureur ben, maar ik zie dat niet zo. Ik heb geen enkel strafpunt op mijn licentie en knal niet zomaar tegen anderen aan. In mijn optiek heb ik hier niks verkeerd gedaan. Ik vecht hard, maar weet wel hoe in mijn auto moet positioneren en ben niet agressief."

Verhoudingen in titelstrijd op scherp?

Naast het verdict van de wedstrijdleiding was Verstappen ook allerminst te spreken over het gedrag van Mercedes na afloop. Hamilton vierde zijn overwinning nogal uitbundig met de Britse fans en teambaas Toto Wolff heeft evenmin contact opgenomen met de familie Verstappen. "Dit laat zien hoe Mercedes echt is", oordeelt Verstappen hard tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. De Limburger sprak op zondag al van respectloos gedrag en staat daar nog steeds achter. "En met respectloos bedoel ik dan dat je na zo'n overwinning niet kunt doen alsof er niets aan de hand is, zeker niet nadat je iemand van de baan hebt getikt en die concurrent in het ziekenhuis is. Dat kan gewoon niet. Ik zou dat in ieder geval nooit doen."

Hamilton heeft nadien nog wel met Verstappen gebeld, maar over dat gesprek wil de WK-leider weinig loslaten. Daardoor blijft de vraag overeind hoe de onderlinge verhoudingen nu zijn. Gaat Verstappen zich anders opstellen in het duel met Hamilton, op en naast de baan? Gevraagd of de Britten gelijk krijgen met de uitspraak 'the gloves are off', luidt het antwoord echter met een brede lach: "Hebben we die handschoenen dan ooit aangetrokken in deze titelstrijd? Wie vecht er nou met handschoenen aan? Voor mij verandert er in ieder geval niks. Ik hoop dit weekend gewoon te winnen. En als het kan niet met een gevecht, maar door weg te rijden."

