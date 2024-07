VIDEO: Verstappen blijft woedend in F1-race Hongarije

Red Bull Racing hoopte met de upgrades in Hongarije weer mee te doen voor de zege, maar dat gaat niet gebeuren. Max Verstappen krijgt de RB20 niet aan de praat en heeft grote moeite om een podiumplaats te bemachtigen. De zege is in ieder geval uit zicht, tenzij er hele gekke dingen gebeuren.

Video: Nog meer woede bij Verstappen