Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen blijft liever thuis, maar vertrouwt op F1-garanties voor Midden-Oosten

Verstappen zegt dat F1 en de FIA veel meer informatie hebben dan wat het nieuws haalt, al zou hij gevoelsmatig nog steeds liever thuis zijn

Ronald Vording

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 07:43

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Alex Slitz / Getty Images

Nadat Formula 1 Imola had laten weten dat het niet nodig zou zijn als plan B, zet F1 nu volledig in op het afsluiten van het seizoen 2026 in het Midden-Oosten. Hoewel F1 altijd heeft volgehouden dat het "het juiste" zou doen als de veiligheidssituatie zou verslechteren, ziet het MotoGP-weekend in Qatar als voorbeeld dat de laatste twee Grands Prix volgens planning kunnen doorgaan.

Max Verstappen heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij altijd graag naar het Midden-Oosten gaat, maar dat hij door de conflicten in de regio persoonlijk liever ergens anders zou racen.

Die mening heeft de viervoudig wereldkampioen nog altijd, zo bleek toen Motorsport.com hem in de paddock van Las Vegas vroeg naar de komende races in Qatar en Abu Dhabi.

"Met de garanties die ze ons geven, ook in privégesprekken, moet je er gewoon van uitgaan dat alle informatie klopt. Ik kan ertegenin gaan, maar dat heeft ook geen zin. Ik hoop gewoon dat alles goed gaat."

Toen hem werd voorgehouden dat er nog altijd een verschil is tussen wat zijn hoofd hem zegt, gezien die garanties, en zijn gevoel, antwoordde Verstappen tijdens het Nederlandse mediamoment: "Of ik me er goed bij voel? Nee. Ik blijf liever thuis. Maar als we alle garanties krijgen dat het veilig is, dan kan ik er weinig negatiefs over zeggen.

"Maar is het prettig dat er nog altijd raketten rondvliegen in de landen links, rechts of onder je? Nee, dat is zeker niet prettig."

Verstappen is wel van plan om naar de regio af te reizen, mede omdat er voor Red Bull nog iets op het spel staat met de derde plaats in het constructeurskampioenschap. In de MotoGP had Yamaha nergens meer voor te vechten en de Japanse fabrikant besloot de race in Qatar te boycotten.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Op de vraag of hij daadwerkelijk had overwogen thuis te blijven als er voor zijn werkgever niets meer op het spel had gestaan, antwoordde Verstappen: "Dat is altijd lastig te zeggen. En MotoGP moest daar natuurlijk ook iets eerder naartoe, in een week die wat onzekerder was", zei de Nederlander, verwijzend naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten.

Imola had Verstappens voorkeur gehad, zoals dat ook voor meerdere andere F1-coureurs gold, maar de Red Bull-coureur sloot af door te benadrukken dat hij moet vertrouwen op de veiligheidsgaranties die F1 geeft.

"Is er een kans dat er iets kan gebeuren? Ja, natuurlijk. Maar er is ook een kans dat er hier in Las Vegas iets kan gebeuren. Zo kun je er altijd naar kijken.

"Alleen is het risico daar misschien wat dichterbij, maar veel meer kan ik er niet over zeggen. We hopen gewoon dat alles goed gaat."

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- Het Motorsport.com-team

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