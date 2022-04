In wisselende weersomstandigheden had Max Verstappen zich vrijdag voor het eerst in 2022 verzekerd van de pole-position. De regerend wereldkampioen was in Q3 tussen de rode vlaggen door sneller geweest dan Charles Leclerc, met wie hij de eerste startrij zou delen tijdens de eerste sprintrace van het huidige F1-seizoen. Vooraf hoopte Verstappen mogelijk op een vlekkeloze start, maar die wist hij zaterdagmiddag om 16.30 uur niet te maken. Meteen moest hij toezien hoe Leclerc met de koppositie aan de haal ging. "De start was heel slecht. Ik weet niet precies wat er gebeurde of waarom het zo slecht ging", vertelde Verstappen na afloop van de sprintrace. "Ik had iets te veel wielspin, maar daarna moesten we kalm blijven."

Dat deed de Red Bull Racing-coureur dan ook. In de openingsfase van de 21 ronden tellende sprintrace zag hij Leclerc stukje bij beetje weglopen, maar vanaf de dertiende ronde slaagde Verstappen erin om het tij te keren. Het tempo bij de Ferrari aan kop zakte langzaam iets in, terwijl de Nederlander juist in staat was om zijn rondetijden vlak te houden. Zo kreeg hij het uiteindelijk voor elkaar om in de voorlaatste ronde met DRS langs Leclerc te gaan en de zege in de sprintrace veilig te stellen. "Aanvankelijk leek het erop dat Charles iets meer snelheid had, maar daarna denk ik dat zijn banden eraan gingen", analyseerde Verstappen zijn race. "Daardoor kon ik het gat dichten en voor de actie gaan richting bocht 2. Ik weet dat het morgen misschien weer anders kan zijn, maar vandaag werkte het goed voor ons op deze compound. Ik ben blij dat de sprintrace clean is verlopen."

Met zijn zege in de sprintrace staat Verstappen voorlopig op twee zeges in twee races waarin hij de finish bereikte. Bovendien verzekerde hij zich van de pole-position voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, die zondag om 15.00 uur van start gaat. Gezien de snelheid van Red Bull is een overwinning mogelijk, maar Verstappen houdt nog een slag om de arm en weet ook dat zijn start beter zal moeten. "Als ik zo start als vandaag, dan moet ik zeker over mijn schouders kijken", lacht hij. "Laten we het morgen afwachten. Ik ben blij met vandaag, maar ik weet dat morgen mogelijk anders is als er ook andere bandencompounds in het spel komen. Vandaag hadden we een goede dag."