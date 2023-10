Verstappen op weg naar bijzondere mijlpaal in F1: "Nooit gedacht dit te halen"

Max Verstappen staat momenteel op 49 overwinningen in de koningsklasse van de autosport en kan op het Circuit of the Americas nummer vijftig in de wacht slepen. Het zou een bijzondere mijlpaal zijn, des te meer doordat slechts vier coureurs in de geschiedenis van de sport vijftig of meer overwinningen hebben geboekt. Verstappen kan zich er als vijfde man bij voegen. Op de eeuwige ranglijst lonkt bovendien al meer. Zo bezet Alain Prost de vierde stek met 51 triomftochten en kan Verstappen dat aantal in het gunstigste scenario al in Mexico evenaren. Doordat Sebastian Vettel de teller op 53 heeft staan, kan Verstappens zelfs dit kalenderjaar nog de topdrie aller tijden halen.

Het zijn bijzondere statistieken voor een coureur van pas net 26, ook gezien de lange carrière van bijvoorbeeld Prost. De kaap van vijftig ronden lonkt als eerste mijlpaal, al zegt Verstappen er op voorhand niet bovenmatig mee bezig te zijn. "Het is een getal waarvan ik natuurlijk nooit had gedacht dat ik het zou halen. Maar nu we er zo dichtbij zijn, willen we het natuurlijk wel en willen we het liefst nog verder gaan dan dat. Maar goed, het is belangrijker om ons op het raceweekend zelf te concentreren dan op die getallen."

Dat gezegd hebbende, is een vijftigste overwinning in de Formule 1 natuurlijk een moment om bij stil te staan. Het roept ook meteen de vraag op welke overwinning bij Verstappen zelf het hoogst staat aangeschreven. "Poeh, dat is lastig te zeggen. Ze zijn allemaal mooi en op hun eigen manier bijzonder. Maar de allereerste blijft toch wel de meest emotionele, dat is namelijk wat je het hele leven al wilde bereiken. Dat is en blijft absoluut een hele speciale dag voor mij en mijn familie", reageert Verstappen op de vraag van Motorsport.com. "Verder is het lastig om er eentje uit te pikken. Het is vooral belangrijk dat je geniet van het moment zelf, het reflecteren komt later waarschijnlijk pas echt."

'Drie F1-races in Amerika niet meer dan logisch'

De Amerikaanse Grand Prix van 2021 kan ook hoge ogen gooien op een lijstje met Verstappens beste overwinningen, aangezien het bloedstollende duel tussen de Nederlander en Lewis Hamilton autosport van de bovenste plank en daarmee pure reclame voor de Formule 1 was. Verstappen heeft de laatste twee races in Austin winnend afgesloten en is vastberaden om daar drie op een rij van te maken. "Ik heb ook niet al te veel gefeest na de titel in Qatar. We willen natuurlijk nog meer winnen en bovendien was het ook fijn om eventjes thuis te kunnen zijn voorafgaand aan deze drukke triple-header."

Net als een triple-header hebben de Verenigde Staten tegenwoordig ook drie Grands Prix. Het wordt door sommige puristen gekoppeld aan de 'Amerikanisering' van de sport, maar volgens Verstappen is het een reëel aantal. "Ik denk dat het wel redelijk normaal is dat we hier twee à drie races hebben. Het is natuurlijk een heel groot land, ook als je het vergelijkt met het continent Europa. In dat opzicht vind ik het niet meer dan normaal." Gevraagd of dit ook de circuits zijn waarop Verstappen het liefst zou rijden in Amerika, luidt de reactie: "Nou ja, het circuit hier Austin is natuurlijk wel heel erg mooi om op te rijden. Bij Miami denk ik dat het veel meer om de omgeving draait. Het circuit zelf is oké, maar niet mijn favoriet. Voor Vegas heb ik natuurlijk nog geen idee, maar normaal gezien denk ik dat je naar Vegas gaat voor iets anders dan racen...", lacht de wereldkampioen.

Verstappen heeft al eerder laten optekenen Road America een fraaie omloop te vinden, terwijl een terugkeer naar Indianapolis door veel fans ook hoger wordt aangeslagen dan nog weer een stratencircuit zoals Las Vegas. "Ja, maar het gaat natuurlijk ook heel erg om de veiligheid van een circuit en om de standaarden van F1 zelf. Er zijn heel veel mooie banen in Amerika die op zich best op de kalender kunnen, maar het ligt er vooral aan wat ze precies willen. Ik denk dat het de Formule 1 er meer om gaat dat we dicht bij de steden racen, zodat er veel mensen kunnen komen", stipt Verstappen afsluitend een belangrijke factor aan. Zo was de Amerikaanse Grand Prix vorig jaar het best bezochte raceweekend van de hele Formule 1-kalender, met 440.00 toeschouwers in drie dagen.

Video: Een uitgebreide voorbeschouwing vanuit Austin op de Grand Prix van de Verenigde Staten