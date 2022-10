Verstappen biedt zijn hulp aan: "Regenbanden Pirelli moeten beter"

De Grand Prix van Japan heeft Max Verstappen zijn tweede wereldtitel opgeleverd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Over het verwarrende einde is al genoeg gezegd, maar ook daarvoor verliep de zondagmiddag niet helemaal volgens het normale spoorboekje. Zo was de pret na de start slechts van korte duur en lag de race langdurig stil door een code rood. De gedachten gingen in de paddock al rap terug naar Spa 2021, al is het gelukkig niet zo'n sof geworden. De Japanse fans kregen de race waar ze recht op hadden, maar dat betekent niet dat er geen stof tot napraten is.

Meteen naar intermediates als noodgreep

Zo is er na Spa 2021 gezegd dat er bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie auto's meer rekening is gehouden met spray. De spray zou eerder omhoog gestuurd worden en de achterliggende coureurs minder tot last zijn. Het zou racen in extreme condities mogelijk moeten maken. Al deze mooie woorden ten spijt zagen coureurs afgelopen alsnog geen hand voor de ogen. De coureurs achter Verstappen klaagden massaal over slecht zicht en noemden de spray één van de twee voornaamste redenen om de race stil te leggen. De andere was 'standing water' en dan met name riviertjes in de snelle bochten, met aquaplaning tot gevolg - waar Carlos Sainz over mee kan praten.

Voor Verstappen was de spray logischerwijs geen probleem als leider, maar het omgaan met de hoeveelheid water op de baan wel. Het brengt hem bij een punt dat de Verstappens na de Grand Prix van Monaco ook al eens hebben aangestipt: de full wets van Pirelli zijn niet goed genoeg. Als Verstappen in de persconferentie in Japan wordt gevraagd naar een verbeterpunt voor regenraces, dan luidt het antwoord dan ook: "Nou, eigenlijk wil ik niet op iedereen commentaar geven, maar volgens mij hebben we betere banden nodig. Als je ziet wat ze in de jaren negentig en begin 2000 aan konden qua hoeveelheid water op de baan, dat was heel anders dan nu. We hebben betere regenbanden nodig omdat de full wets die we nu hebben het water niet goed afvoeren."

"Daarom stapt iedereen ook altijd zo snel mogelijk over op intermediates, op die band ben je gewoon zo veel sneller. Je zag het in deze race ook weer. Toen we naar inters gingen, bleken we meteen vijf seconden sneller. Dat gat met de full wets is gewoon veel te groot. Toen we na de herstart verplicht op regenbanden stonden, viel er bijna niet te rijden, terwijl dat twintig jaar geleden geen enkel probleem was geweest. Er moet dus een oplossing komen", legt Verstappen uit.

Testdagen met de regenbanden van Pirelli?

De tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat hij niet zozeer kritiek wil leveren als wel mee wil denken. "We testen allerlei droogweerbanden, maar we zouden eigenlijk ook de regenbanden moeten testen. Het is geen kritiek, maar ik wil juist helpen. Ik zou graag een paar van die testdagen hebben. Misschien kunnen we samen tot betere regenbanden komen. Dan hoeven we niet na twee ronden al over te stappen op de intermediates of het bij voorbaat een 'wet race' te noemen. Normaal gesproken moet je ook bij hevige regenval kunnen rijden, al hebben we daar wel andere banden voor nodig."

