Verstappen: "Best blij met P3, dit blijft gewoon een lastig weekend"

Max Verstappen voorspelde donderdag al dat de krachtmeting in Monza het zwaarste weekend van de tweede seizoenshelft wordt voor Red Bull. Mercedes blijft door de superieure krachtbron buiten schot en op vrijdagavond is dat beeld bevestigd. Zo moest Verstappen in een door verkeer geteisterde Q1 bijna een halve seconde toegeven en bedroeg het gat in het tweede deel drie tienden. Doordat er zaterdag eerst een sprintrace op het programma staat en de bandenkeuze niet doorweegt richting zondag, kozen alle coureurs daarin voor softs.

In het beslissende gedeelte van de kwalificatie zorgde Verstappen voor een verrassing door Hamilton in de eerste run tot op 0.017 van een seconde te naderen. Het gaf de burger bij Red Bull even moed, maar uiteindelijk bleek Mercedes toch een maatje te groot en had Verstappen slechts een marge van driehonderdste op de McLaren-coureurs. Het verklaart waarom hij na afloop best kan leven met P3: "We wisten van tevoren al dat het moeilijk zou worden op dit circuit. In de eerste training hadden we meer problemen dan gehoopt, al hebben we onszelf wel goed hersteld richting de kwalificatie. Ik ben eigenlijk nog best blij om derde te staan."

Mercedes motorisch superieur, lastig weekend voor Red Bull

"We hadden de auto ook heel veel aangepast na die eerste training. De eerste rondjes in de kwalificatie voelden daardoor nog niet goed en ik werd natuurlijk ook opgehouden", duidt hij op verkeer in Q1. "Voordat ik de kwalificatie inging zei ik ook 'ik hoop dat ik op de tweede startrij sta'. Vooraan op de tweede startrij is natuurlijk wel goed voor ons, dit weekend is gewoon lastig", voegt de WK-leider voor de camera van Ziggo Sport toe. "Voor de rechte stukken proberen we downforce van de auto te halen, maar op een gegeven moment werkt niks meer. Je kunt maar tot een bepaald downforceniveau gaan en dan kom je gewoon tekort."

Met die laatste woorden wijst Verstappen naar de kracht van Mercedes. Motorvermogen geeft de doorslag en in dat opzicht is Mercedes - ondanks eerdere klaagzangen van Hamilton - nog altijd superieur. Het verklaart waarom Verstappen de enige niet Mercedes-aangedreven coureur in de top-vijf is. "Dit is gewoon een heel sterk circuit voor Mercedes. Je ziet dat ook aan McLaren, die er ook heel dichtbij staan. Het klopt gewoon voor hen en bij ons niet. Maar dat is oké, daar moet je mee leven. We gaan zien wat morgen ons brengt." Geluk bij een ongeluk is nog dat Valtteri Bottas voor de zondagse race wegvalt als gevolg van een motorische gridstraf. Verstappen herhaalt vrijdag nog maar eens dat hij geen nieuwe motor zal steken in Italië.

