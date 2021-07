Verstappen bespreekt 2022-auto: "Langzamer, maar hopelijk betere races"

De Formule 1 gooit het vanaf volgend seizoen over een complete andere boeg. Het grondeffect keert terug als de voornaamste manier om downforce te genereren. Passend bij die trend wordt de aerodynamica danig versimpeld. Het moet de auto's minder gevoelig maken voor vuile lucht en zodoende meer 'close racing' in de hand werken. Toen het doek donderdagmiddag voor het eerst van een voorbeeld op ware grootte werd getrokken, liet Verstappen optekenen: "Dit ziet er in ieder geval interessant uit, heel anders dan wat we gewend zijn. Het belangrijkste is dat we het racen verbeteren en dat we elkaar goed kunnen volgen. Als dit de manier is om dat te bereiken, dan ben ik voor."

Verstappen vreest niet voor standaardisering zoals in IndyCar

In gesprek met de Nederlandse pers voegt Verstappen toe dat de presentatie in Silverstone nog niet alles zegt. "Dit is gewoon om de mensen een idee te geven van welke kant het ongeveer op gaat. Op zich snap ik wel dat ze het zo doen. Maar wij moeten onze eigen auto ontwerpen, dit is puur om aan de fans te laten zien wat er gaat gebeuren." De auto's die alle teams begin volgend jaar onthullen, zullen er geavanceerder uitzien, al is de technische speelruimte beperkt. Dat laatste is puristen alvast een doorn in het oog gebleken. Want legt de Formule 1 niet te veel beperkingen op en riskeert het daarmee niet een soort IndyCar te worden? "Nou, ik denk dat we nog wel heel ver weg zitten van IndyCar", reageert Verstappen. "Dat zit volgens mij wel goed. Maar we gaan in de komende jaren pas echt zien wat nog wel en wat niet mag. Op dit moment heeft het geen zin om er al kritiek op te uiten, we moeten eerst maar eens zien hoe het loopt."

Tragere rondetijden niet onoverkomelijk

Des te meer omdat Verstappen in essentie best kan leven met de richting die F1 kiest. Sterker nog: coureurs hebben in het voortraject aangegeven dat er iets moet veranderen om meer spektakel te bieden. "Wij waren juist degenen die zeiden dat we andere auto's nodig hebben om beter te kunnen racen. In samenspraak is de Formule 1 uiteindelijk tot deze oplossing gekomen. Ik ben benieuwd hoe het racen volgend jaar wordt." Eén ding is daarbij zeker: de Formule 1 van volgend jaar zal beduidend langzamer zijn dan de koningsklasse in 2021. Zo moeten teams een aanzienlijk deel van het huidige downforceniveau inleveren en ligt de focus niet primair op snelle rondetijden als wel op de amusementswaarde.

Het blijkt allemaal geen bezwaar voor Verstappen. "Natuurlijk willen wij als coureurs altijd zo snel mogelijk rond gaan over één rondje, maar op dit moment is het echt superlastig om in te halen. Ik vind het op zich niet erg om twee, drie of misschien vier seconden per ronde langzamer te zijn, als we er uiteindelijk betere races voor terugkrijgen", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederland. "Het is altijd een kwestie van geven en nemen. Als je zo hard door de bocht kunt en zo laat kunt remmen als dat we momenteel kunnen, dan wordt het gewoon heel lastig om iemand uit te remmen. Zo werkt het nou eenmaal", geeft Verstappen aan dat het altijd een compromis zal blijven.

Video: De nieuwe generatie F1-auto's gepresenteerd in Silverstone