Max Verstappen na F1-sprintkwalificatie: "Maakte foutje in laatste ronde"

Max Verstappen is bepaald geen liefhebber van het sprintformat, maar moet dit Formule 1-seizoen nog eenmaal op de tanden bijten. Het Autodromo José Carlos Pace is immers het decor voor het laatste sprintweekend van dit jaar. Vrijdag wist de drievoudig wereldkampioen pole-position voor de hoofdrace veilig te stellen, waarna het aan het begin van de zaterdag om de gridposities voor de sprintrace ging.

Verstappen heeft pole ditmaal aan Lando Norris moeten laten, die gisteren in het droge ook al een gevaarlijke klant voor pole leek. De McLaren-coureur was bijzonder rap in 'normale' omstandigheden, maar zag dat de uitvoering van zijn team in Q3 niet geweldig was. De sprint shootout verliep meer rechttoe rechtaan, waardoor Norris zijn snelheid ditmaal wel kwijt kon. Met 1.10.622 was hij 0.061 seconde sneller dan Verstappen, al kijkt laatstgenoemde vooral naar zichzelf. "Het zat deze hele kwalificatie al erg dicht bij elkaar. Mijn ronde in SQ3 was alleen niet geweldig, sector 1 en het begin van sector 2 gingen niet zoals ik wilde", blikt Verstappen meteen na afloop terug.

"Ik maakte een fout bij het uitkomen van bocht 2, daar brak de achterkant uit, en vervolgens was bocht 4 gewoon te langzaam. Het is altijd lastig als je maar één setje banden voor die laatste sessie hebt. Als je dan alle risico's van dien neemt, kun je beloond worden, maar ik zat er vandaag net iets onder", legt Verstappen uit. Met zijn tweede tijd is hij natuurlijk nog wel verzekerd van een plekje op de eerst startrij.

Nieuwe regel bij uitkomen pitstraat nog niet waterdicht?

In aanloop naar zijn vliegende ronde was te zien dat Verstappen er snel werk van wilde maken. Zo passeerde de Limburger beide Ferrari's en beide AlphaTauri's bij het verlaten van de pitstraat. Verstappen liet terloops weten dat hij zou zijn opgehouden, al lijkt hij dat na afloop geen probleem meer te vinden. "Met deze nieuwe regel moet je natuurlijk zoveel mogelijk links blijven als je langzaam wilt rijden. Ik wilde juist tempo maken, dus daarom ging ik maar naar rechts om die anderen in te halen."

De nieuwe regel is overigens nog altijd niet waterdicht. Zo is het probleem eerder dit jaar verplaatst van de baan naar de pitstraat en heeft de FIA na Mexico weer ingegrepen. Het moet stilstaan in de pitstraat voorkomen, al kunnen coureurs elkaar nog altijd hinderen. Zo kreeg George Russell vrijdag twee plaatsen gridstraf aan zijn broek omdat hij niet ver genoeg naar links zat. Daar moet bij aangetekend dat het uitkomen van de pitstraat in Sao Paulo smal is en dat coureurs liever niet hebben dat ze worden ingehaald, aangezien een ander dan natuurlijk in het gat duikt dat ze zelf aan het creëren waren.

Video: Norris pakt pole voor de sprint shootout in Brazilië