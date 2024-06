Max Verstappen bereidt zich in simulator voor op F1-race Canada

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing won de voorbije twee edities van de race op het Circuit Gilles Villeneuve. Vorig jaar bedroeg de marge van Max Verstappen op de nummer twee Fernando Alonso bijna tien seconden. De overwinning was de vierde op rij voor Verstappen in een ongekende zegereeks die uiteindelijk tien Grands Prix zou duren. Als kers op de taart was Canada 2023 de honderdste overwinning voor het team Red Bull.

Rd Bull vierde vorig jaar in Montreal de honderdste GP-overwinning Foto door: Red Bull Content Pool

Dit jaar lijkt een zege voor Verstappen en Red Bull in Canada niet zo evident. Weliswaar won de wereldkampioen dit jaar vijf van de acht Grands Prix, maar McLaren en Ferrari komen stapje voor stapje dichter bij. De drie races die niet werden gewonnen, vonden niet toevallig plaats op stratencircuits. In Melbourne viel Verstappen uit met een technisch probleem (remmen), maar in Miami en Monaco moest hij toegeven dat zijn RB20 maar niet tot leven wil komen op stratencircuits.

Montreal belooft wat dat betreft niet veel goeds. Ook Gilles Villeneuve is een (semi-)stratencircuit en qua karakteristiek enigszins vergelijkbaar met Monaco – aangevuld met een snufje Monza. Veel langzame bochten met hoge kerbs dus, afgewisseld met twee snelle rechte stukken. Vooral die kerbs zouden de RB20 in de weg kunnen zitten, liet Verstappen al eerder optekenen. "Op elk circuit dat hobbelig is of kerbs heeft, zul je op die kerbs moeten rijden. Een aantal stratencircuits zal voor ons lastig zijn."

Om een beter begrip te krijgen van zijn auto en hoe die in Montreal zal reageren, was Verstappen deze week in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes te vinden. "Na een lastig weekend in Monaco ben ik deze week met het team terug geweest naar de fabriek en in de simulator om me voor te bereiden op de Grand Prix van Canada. Het circuit daar is erg uniek, heeft een aantal ouderwetse kerbs en er zijn veel meer inhaalmogelijkheden. Het is nog belangrijker om de auto goed af te stellen en een balans te vinden tussen de snelheid op rechte stukken en een goede stabiliteit bij het remmen."

Samenwerking voortzetten

Verstappen ging in zijn voorbeschouwing ook nog even in op het nieuws dat teamgenoot Sergio Pérez zijn contract bij Red Bull heeft verlengd. 'Het is geweldig nieuws dat Checo tot 2026 bij het team heeft getekend", aldus de Nederlander. "Ik ben blij dat we de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren kunnen voortzetten. Vorig jaar hebben we een recordseizoen neergezet en het team is erg sterk, dus we kijken ernaar uit om verder te bouwen aan het succes van de afgelopen jaren."