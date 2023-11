Verstappen heeft zin in Las Vegas, Perez kan geschiedenis schrijven

De Formule 1 keert komend weekend terug naar Las Vegas. De gokstad organiseert de een-na-laatste Grand Prix van het F1-seizoen 2023 en betekent voor alle twintig coureurs een nieuw circuit. Voor Max Verstappen houdt dit in ieder geval niet in dat hij het weekend anders aanvliegt. Hij kan in Nevada op jacht naar zijn achttiende zege van 2023 en daarmee de zegeteller van zijn werkgever op twintig zetten. Mocht dat lukken, dan gaat het Mercedes voorbij. Zij wonnen in 2016 negentien GP's.

"Het is gaaf om in Las Vegas te zijn voor de voorlaatste race van het seizoen. Voor iedereen is deze wedstrijd onbekend. We hebben geen idee wat we kunnen verwachten, maar we vliegen dit weekend net als alle anderen aan. Er is in ieder geval geen data uit het verleden om naar te kijken of om mee te vergelijken. Er valt dus voldoende te leren", opent de regerend wereldkampioen zijn vooruitblik op komend weekend. De F1-teams zijn met name benieuwd naar de temperaturen. Daar wordt al weken over gesproken. De race wordt in de avonduren verreden en de kans is groot dat het kwik onder de tien graden duikt. Dit zijn temperaturen waar de huidige Pirelli-banden en F1-auto's nog nooit mee in aanraking zijn geweest. "Het wordt interessant om te zien hoe de RB19 presteert in deze omstandigheden. Ik kijk er ook naar uit om over de Strip te racen. Dit zal er echt gaaf uitzien."

Voor teamgenoot Sergio Perez is de druk hoog. De Mexicaan kan in Las Vegas historie schrijven voor Red Bull. Mocht Checo met 26 punten voorsprong op Lewis Hamilton afreizen naar Abu Dhabi, dan eindigt het Oostenrijkse F1-team op de plaatsen een en twee in het rijderskampioenschap. Iets dat de renstal nooit eerder lukte. Op dit moment staat de 33-jarige coureur 32 punten voor op de zevenvoudig wereldkampioen.

"Vegas wordt een grandioze race. De hele stad is al door F1 overgenomen. Het gaat uniek zijn om door de straten van Vegas te rijden. Vorig jaar mocht ik er al even aan proeven. Toen reed ik met de RB7 om de launch van de race te vieren. Het was gek om over de Strip te racen, terwijl ik eerder hier nog als toerist kwam", zegt Perez. "Vegas gaat ons uitdagen. De baan zal koud zijn en de auto gaat denk ik heel anders reageren in deze temperaturen. Het is iets dat we onder de knie moeten krijgen. Achter de schermen is echter al hard gewerkt om van dit weekend een succesvolle te maken. Voor mij betekent dit dat ik de tweede plek in het kampioenschap wil veiligstellen en Las Vegas is een leuke plek om dat te doen."

Video: Wat kunnen we verwachten van de F1 GP van Las Vegas?