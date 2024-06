Tussen de raceweekenden in Montreal en Barcelona door, mogen de Formule 1-coureurs even bijkomen, al betekent dat niet dat er geen autosport van topniveau op het programma staat. Het Circuit de la Sarthe is aankomend weekend het decor voor de 24 uur van Le Mans. Het is geen geheim dat Max Verstappen de endurancerace ooit op zijn palmares wil schrijven, al noemde hij in Monaco drie voorwaarden die moeten kloppen voor deelname - waarover in dit artikel meer te lezen valt. Zo is de wereldkampioen nog niet te spreken over de gewichtsregels voor coureurs in het World Endurance Championship (kortweg WEC), vindt hij dat de Balance of Performance nog moet worden bijgeschaafd met de hypercars en is een gedegen voorbereiding draaien een must voor het geval Verstappen het tijdens zijn F1-carrière zou willen.

Verstappen heeft goede (jeugd-)herinneringen aan Le Mans

De drievoudig wereldkampioen Formule 1 laat er echter geen twijfel over bestaan dat hij op een dag present zal zijn in Le Mans. "Ik wil die race absoluut eens rijden. Ik weet nog dat ik elf à twaalf jaar oud was en dat mijn vader op Le Mans reed, eerst in de LMP2 en een jaar later LMP1. Op dat moment was ik natuurlijk nog een kind, maar de hele sfeer in Le Mans is fantastisch", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Het teamaspect vind ik ook mooi, want je doet het zeker niet alleen. Je moet samenwerken met je teamgenoten en qua set-up een compromis vinden die voor alle coureurs werkt." Dat laatste interesseert Verstappen zeer, ook getuige het werk dat hij volgens zijn online teamgenoten in de simraces stopt.

"Ik volg de sport best wel en heb ook al een paar gesprekken gevoerd." Met die laatste woorden duidt Verstappen erop dat hij al is benaderd door hypercar-teams voor deelname aan Le Mans. "Natuurlijk word je gecontacteerd door bepaalde mensen, maar het moet goed uitkomen en ik wil me niet haasten in een beslissing." Opgemerkt dat er dan wel WEC-teams zijn die hem in ieder geval graag in één van hun hypercars zien voor de uithoudingsproef in Frankrijk, beaamt Verstappen: "Dat denk ik wel, ja."

Leclerc wil met broer rijden, Russell grapt over deelname met Albon

Waar Verstappen zijn endurance-ambities nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, blijkt er in de Formule 1-paddock nog meer animo voor Le Mans. Van het huidige veld hebben Fernando Alonso en Nico Hülkenberg de race al op hun erelijst staan, al zijn er meer rijders met ambitie. "Ik volg het de afgelopen twee jaar meer doordat Ferrari nu meedoet in de hypercar-klasse en dit jaar is mijn broertje ook zijn endurancecarrière begonnen in de GT's", laat Charles Leclerc bijvoorbeeld weten. "Daardoor volg ik de hele klasse nu meer." De Monegask zou graag eens de hypercar van Ferrari aan de tand voelen. "Absoluut, ik zou het geweldig vinden om Le Mans op een dag te doen. Ik denk alleen dat we allemaal een beetje hetzelfde probleem hebben: de Formule 1-kalender is bizar vol. We hebben daardoor heel weinig tijd om een race als Le Mans te doen, want als ik Le Mans doe, dan wil ik daar helemaal voorbereid aan de start staan en voor de winst gaan. Ik wil het serieus aanpakken en dat is met de Formule 1-kalender van dit moment lastig. Maar op een dag zou ik Le Mans heel graag met mijn broertje rijden."

Ook Mercedes-coureur George Russell vindt deelnemen aan Le Mans een mooi vooruitzicht, maar dan na zijn jaren in de koningsklasse. "Na mijn Formule 1-carrière zou ik het geweldig vinden om Le Mans te doen, misschien zelfs wel met enkele coureurs die nu in de Formule 1 rijden. Ik heb met Alex [Albon] al wel eens gesproken over een GT-race samen doen, al heeft Max gelijk dat bijvoorbeeld de gewichtsregels voor coureurs op Le Mans nog wel een probleem vormen. Dat is een beetje oneerlijk. Wij zijn allemaal rond de tachtig kilo met onze pakken en helmen, waardoor we voordat we beginnen al zes tienden per ronde verliezen op Yuki!", duidt Russell met een lach op het gewichtsverschil met Tsunoda. "Maar Le Mans is een hele speciale race, waardoor we die als racers graag een keer willen doen." Tsunoda haakt trouwens gevat in op de woorden van Russell dat hij een groot gewichtsvoordeel op Le Mans zou hebben: "Nou, dan heb ik mijn droombaan gevonden!"

Waar Russell noemt dat hij graag eens een endurancerace met Albon zou rijden, blijkt die ambitie te worden gedeeld door de Williams-coureur. "Ik denk dat veel coureurs Le Mans op hun bucketlist, of hun to-do list, hebben staan. Het zou geweldig zijn om dat met sommige gasten uit de Formule 1 te doen, moet je jezelf eens voorstellen hoe het is om samen een motorhome te delen... Dat zou prachtig zijn, al moeten de langere jongens er misschien eerst een arm afhakken om competitief te kunnen zijn. Maar op een dag gaat die deelname er zeker komen, denk ik." Tot slot blijkt ook Esteban Ocon Le Mans op zijn lijstje te hebben staan voor de toekomst. "Dit is er duidelijk nog niet het goede moment voor, maar als de kans zich op een dag voordoet, dan zou ik zeker graag Le Mans rijden. Niet tegelijkertijd met de Formule 1, maar de tijd voor dat soort dingen komt nog wel."