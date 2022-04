Verstappen beleeft topdag in Imola: "We verdienen deze één-twee"

Na winst in de sprintrace van zaterdag mocht Max Verstappen wederom vanaf pole-position vertrekken, al had hij die pole formeel op vrijdag al te pakken. De race pace van Red Bull in het droge beloofde veel goeds voor zondag, al maakten de weergoden bijna alles anders. Aan het begin van de middag regende het immers behoorlijk boven Imola, waardoor het Autodromo er voor de start nat bij lag. Het leidde tot een start in de tweede versnelling en bij die start kwam Verstappen beduidend beter weg dan Charles Leclerc. Waar de tifosi al enigszins stil werden in de eerste ronde - ook door de uitvalbeurt van Carlos Sainz - nam de wereldkampioen de touwtjes strak in handen.

Verstappen controleerde de eerste run en na de overstap op slicks bleek er ook geen vuiltje aan de lucht. Met extra pitstop werd de snelste raceronde eveneens veiliggesteld, waardoor de Nederlander het perfecte weekend achter de rug heeft: pole, winst in de sprintrace, snelste raceronde en winst in de hoofdrace. Het brengt de Limburger meteen naar de twee plek in het kampioenschap.

"Het is natuurlijk nooit makkelijk om zo'n perfect weekend af te werken, daarvoor moet echt alles op z'n plek vallen. Maar gisteren en ook vrijdag zaten we er meteen goed bij. Toen leek het al een goed weekend te kunnen worden, al weet je natuurlijk nooit wat er in deze weersomstandigheden gaat gebeuren", laat Verstappen meteen na afloop weten. "Maar als team hebben we alles goed gedaan, deze één-twee is verdiend." Het is overigens de eerste één-twee voor Red Bull sinds Maleisië 2016.

Het leek al met al een bijzonder comfortabele zondag voor de wereldkampioen, maar Verstappen benadrukt dat het niet meteen een walk in the park was. "De start was natuurlijk belangrijk en daarna was het ook cruciaal om de omstandigheden goed in te schatten. Zo mochten we absoluut geen fout maken met het moment waarop we naar slicks zouden gaan. Aan de leiding moet je de snelheid dicteren en dat maakt het soms wat lastiger, maar we hebben alles goed kunnen managen."