Verstappen: Belangrijk om van huidige F1-successen te genieten

Afgelopen weekend scoorde Max Verstappen in Monza zijn elfde overwinning van het seizoen en zijn vijfde zege op rij. Hij breidde daarmee zijn voorsprong op naaste achtervolger Charles Leclerc uit tot 116 punten en dat betekent dat hij in Singapore zijn tweede wereldtitel al kan veiligstellen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de Red Bull Racing-coureur 22 punten uitlopen op zijn concurrent van Ferrari. Tegelijkertijd komt Verstappen ook in de buurt van het record voor meeste overwinningen in één seizoen. Met elf zeges staat hij nog maar twee overwinningen achter recordhouders Michael Schumacher en Sebastian Vettel, maar hij heeft nog zes races om dat te verbreken.

Na afloop van zijn zege in Italië sprak Verstappen over zijn emoties tijdens de huidige zegereeks die hij en Red Bull Racing op dit moment doormaakt. Hij stelt dat het "geweldig is wat we momenteel meemaken binnen het team. We hebben een geweldig jaar en het is belangrijk om daar ook van te genieten", gaf Verstappen aan. "Ik denk dat we veel verschillende uitdagingen op verschillende soorten circuits hebben gehad en de auto lijkt nu op ieder circuit goed te werken. Ja, daar zijn we zeer tevreden mee."

Gevoel tijdens zegereeks heel anders dan in karting

Verstappen heeft de wereldtitel van 2021 natuurlijk al op zak, maar de manier waarop hij dit jaar naar de titel rijdt is totaal anders. Daar waar hij het kampioenschap vorig jaar pas in de laatste ronde van de laatste race pakte na een lange, intense strijd met Lewis Hamilton, domineert de Nederlander het huidige F1-seizoen. Red Bull-teambaas Christian Horner zei daar eerder in het seizoen al over dat geen haar op zijn hoofd had gehoopt dat Ferrari er een spannender gevecht van had gemaakt.

Het bijzondere aan de huidige reeks van vijf overwinningen op rij is dat Verstappen in drie van die races behoorlijk ver naar achteren op de startgrid stond. Toch heeft hij de zegereeks desondanks een vervolg kunnen geven, mede doordat Red Bull in de races momenteel duidelijk de bovenhand heeft ten opzichte van Ferrari. De successen doen Verstappen denken aan zijn laatste jaar in de karts, hoewel hij wel erkent dat de successen in F1 een heel ander gevoel geven. "Op dat moment is je doel om de Formule 1 te bereiken. Natuurlijk geniet je dan wel van wat je bereikt, maar je denkt ook dat er nog een lange weg te gaan is voor je F1 haalt. Je ervaart daardoor een iets andere vorm van opwinding, maar dat laatste jaar in het karten was ook leuk."