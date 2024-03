VIDEO: Max Verstappen begint achter Hamilton aan VT2 F1 Bahrein

Het wil allemaal nog niet echt vlotten voor Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander was in de eerste training al verre van tevreden over de afstelling van de RB20 en ook in de tweede oefensessie gaat het nog niet van harte. De torenhoge favoriet staat na zijn eerste snelle ronde op meer dan vier tienden van grote rivaal Lewis Hamilton. Dat is absoluut niet de start waarop de regerend wereldkampioen had gehoopt.

Eerder vanmiddag wilde het ook niet vlotten. Problemen met de afstelling zorgden ervoor dat Verstappen niet verder dan een zesde tijd kwam. Als we de coureurs op de softs wegstrepen, was dat nog een acceptabele P2.