Max Verstappen en Red Bull beginnen F1-testdagen in Bahrein voortvarend

Na alle presentaties en filmdagen met zo nu en dan een verdwaalde auto op de baan was het in Bahrein eindelijk tijd voor het echte werk. Om 10.00 uur lokale tijd ging het licht aan het eind van de pitstraat op groen, waarna George Russell als allereerste man op het asfalt te vinden was. De Brit neemt de eerste dag volledig voor zijn rekening namens Mercedes en verliet zijn pitbox al twee minuten voordat de testdag daadwerkelijk zou beginnen. In zijn kielzog werkte nagenoeg ieder team een eerste installatierun af, alleen McLaren liet aanmerkelijk langer op zich wachten.

De eerste meters gaven de aanwezigen ook meteen een goede kans om de daadwerkelijke auto's voor het Formule 1-seizoen 2024 te bestuderen. Bij Red Bull Racing bleek de auto aardig overeen te komen met de creatie van de launch in Milton Keynes, met onder meer de gulleys onder de motorkap die bijzonder ver naar achteren lopen en aan de Mercedes van vorig jaar doen denken. De inlets van de sidepods waren daarentegen wel anders bij de presentatie, waar Red Bull nog een grotere verticale opening toonde. In Bahrein bleek onder de zogenaamde 'overbite' wel degelijk een horizontale inlet te zitten, terwijl de verticale opening veel smaller was dan in Milton Keynes getoond. Het betekent dat de inletvorm van vorig jaar - weliswaar veel smaller - nog present is en ten tweede dat de verticale opening op een S-duct zoals bij Ferrari kan duiden.

Red Bull en Verstappen schieten uit de startblokken

Na de inleidende beschietingen met vooral veel flow-vis en aerorekken op de auto's tekende Fernando Alonso met 1.33.822 op C3-mediums voor een eerste richttijd. Na een uur nam Charles Leclerc het commando over in zijn Ferrari, dat samen met het klantenteam Haas en Williams als enige formatie nog met een pull-rod ophanging aan de achterkant rijdt. Verstappen was op dat moment met C2-banden en aerorekken op pad, maar zou na ongeveer anderhalf uur de switch maken naar C3, oftewel een compound zachter. De drievoudig wereldkampioen tekende niet veel later voor de snelste tijd tot dan toe, al zag hij Fernando Alonso en Leclerc op relatief kleine marge aansluiten.

Bij Red Bull Racing bleek er voor de lunch echter nog wel iets meer in het vat te zitten, waarbij moet worden aangetekend dat het in deze fase van de testdagen logischerwijs niet om rondetijden draait. Dat gezegd hebbende, versnelde Verstappen wel flink op de C3-banden met gele markering. De Limburger bracht de lat naar 1.32.548, waarmee Verstappen al sneller was dan de toptijd uit de eerste vrije training van vorig jaar. Op de vrijdag van het raceweekend kwam teamgenoot Sergio Pérez tot 1.32.758. De ronde van Verstappen bleek afgetekend de snelste poging van de ochtendsessie met een voorsprong van zeven tienden op Leclerc. Alonso gaf als derde man in de tijdenlijst ruim acht tienden toe, terwijl de rest op meer dan een seconde volgde.

Alonso productief, Albon valt stil

Alonso is na de eerste testuren wel de kilometervreter van de ochtend gebleken, al moet gezegd dat de meeste teams er op enkele blokkerende wieltjes in de bochten 8 en 10 na zonder kleerscheuren doorheen leken te komen. Het veranderde twintig minuten voor het einde van de ochtendsessie toen Alexander Albon in zijn Williams stilviel. De Thai verloor vermogen op het rechte stuk, sneed de bochten 1 en 2 af en parkeerde de FW46 op een goede plek zodat een rode vlag overbodig bleek. Alonso heeft in de eerste vier uren van de wintertest 77 ronden afgewerkt, waarna Verstappen volgt met 66 toeren rond het Bahrain International Circuit. Aan het andere uiterste zijn Albon en Russell te vinden met respectievelijk 40 en 45 afgelegde ronden.

