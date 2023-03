Max Verstappen: Aston Martin snel, maar zitten nu weer op juiste spoor

Max Verstappen begon na de geslaagde testdagen vol goede moed aan de eerste vrije training van het Formule 1-seizoen 2023, maar die verliep in Bahrein niet helemaal volgens plan. Verstappen klaagde over de balans in de RB19, of beter gezegd over het gebrek daaraan. Helmut Marko sprak van een 'onverklare verandering in het rijgedrag' ten opzichte van de testdagen, waarbij de auto niet meer reageerde zoals gewenst. Sergio Perez had niet meteen over dergelijke zaken te klagen en ging dus zes tienden rapper rond dan zijn teammaat in de eerste training.

Red Bull wilde niet halsoverkop alles over een andere boeg gooien, omdat de baantemperatuur in de tweede training ruim vijftien graden onder die van de eerste sessie zou liggen. De formatie wenste de set-up niet rigoureus aan te passen als het samen bleek te hangen met de omstandigheden. Aan het begin van de avondsessie toonde Verstappen zich echter nog steeds niet tevreden. "Ik heb het gevoel dat ik alle kanten op stuiter, dit voelt echt shit", liet hij onder meer via de boordradio weten.

Nadien heeft Red Bull alsnog veranderingen doorgevoerd en legde Verstappen met zijn tweede aanzet op softs beslag op P2. Die ronde was echter nog steeds een kleine twee tienden langzamer dan wat Fernando Alonso in zijn verrassend goede Aston Martin had neergezet. "Het was een lastig begin van de dag", erkent Verstappen na afloop achter de Red Bull-garage. "De eerste vrije training was erg slecht en dat is best gek, omdat tijdens de testdagen bijna alles goed aanvoelde wat we probeerden. Het begin van de tweede training was ook nog lastig, maar mijn laatste snelle ronde was niet zo slecht, ondanks dat ik toen geen referentie had en het vertrouwen in de auto weer wat moest opbouwen."

Lange runs zijn goed, Aston Martin verrassend sterk?

Verstappen geeft ermee aan dat Red Bull gaandeweg op het juiste spoor is gekomen. "De auto voelde aan het einde beter aan. We kenden een moeizaam begin, maar zijn uiteindelijk wel de goede richting opgegaan. Nu ziet het er veel beter uit." Dat laatste geldt vooral voor de lange run, die Verstappen aan het eind van de tweede training op softs afwerkte. "Na alle veranderingen die we hadden doorgevoerd, was ik behoorlijk verrast door onze snelheid in de lange run. De auto is zeker niet slecht in langere runs. Ik moet alleen nog even mijn ritme vinden met hoe de auto nu is." Het heeft vooral betrekking over één ronde, waarbij Verstappen nog altijd denkt dat pole reëel is. "Als ik me weer blij voel in de auto en over één ronde kan pushen zoals ik dat wil, dan zijn we snel. Maar het is ook belangrijk dat de auto met die aanpassingen voor één ronde niet buiten het window voor de lange runs valt."

Voor pole-position is er vrijdag ineens een verrassende klant bij gekomen. Ferrari heeft zeker nog niet het achterste van de tong laten zien, maar Aston Martin liet vandaag wel een sterke indruk achter. Is dat ook een verrassend sterke indruk voor Verstappen? "Ze zijn snel, maar tijdens de test konden we al zien dat ze heel competitief zijn. Ze hadden een goede dag en wij hebben zoals gezegd nog wat werk te doen, al hebben we nog steeds een zeer competitieve auto. Het gaat er nu om dat we alle puzzelstukjes op de juiste plek leggen", besluit de tweevoudig wereldkampioen.

Video: Max Verstappen klokt de tweede trainingstijd achter Fernando Alonso