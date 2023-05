Max Verstappen: "Beetje ongelukkig om Honda naar ander F1-team te zien gaan"

Naast Adrian Newey en natuurlijk de rijderskwaliteiten van Max Verstappen zelf is Honda in de voorbije jaren een belangrijke schakel in het succesverhaal gebleken. De motor die initieel voor 2022 stond gepland, is een jaar naar voren gehaald en maakte de eerste wereldtitel van Verstappen in dat jaar mede mogelijk. Richting het huidige reglement - met de aanpassingen voor E10-brandstof - heeft Honda weer nieuwe een stap gezet, waardoor het merk uit Minato ook een belangrijke rol vertolkt in het succes van dit moment. Tot en met 2025 zullen beide Red Bull-teams nog 'gewoon' met Honda-krachtbronnen blijven rijden, die overigens ook volledig in Japan worden gemaakt.

Daarna komt er echter een einde aan de samenwerking en zal Honda de handen ineenslaan met concurrent Aston Martin. Als Motorsport.com Verstappen naar die aankondiging vraagt en naar de potentie van die combinatie, antwoordt de wereldkampioen: "Het is voor ons een beetje ongelukkig hoe het allemaal is gegaan. Een paar jaar geleden zeiden ze bij Honda 'we stoppen' en toen heeft Red Bull een hele eigen motorfaciliteit opgezet. Een paar jaar later zeggen ze 'oh, we gaan toch door', maar jammer genoeg konden we tegen die tijd al niet meer langer samenwerken doordat we al zover waren met het opbouwen van onze eigen motorafdeling. Het is zonde, zou ik zeggen."

'We weten allemaal hoe goed die Honda-motor is'

"We hadden en hebben nog steeds een hele goede relatie met Honda. Ik werk persoonlijk ook heel graag met die mensen samen. Dan is het natuurlijk jammer om te zien dat ze naar Aston Martin gaan, al kijken we ook uit naar ons eigen project met Ford", duidt Verstappen op het Powertrains-project in Milton Keynes waar Ford (financieel) bij aanhaakt. "Het is wat het is. We dachten zoals gezegd dat Honda zou stoppen in F1 en nu blijven ze toch. Voor Aston Martin is het natuurlijk wel erg goed nieuws. We weten namelijk allemaal hoe goed die Honda-motor is, maar het is wat het is."

Nadat Honda de intenties kenbaar heeft gemaakt, vindt Verstappen het overigens niet verrassend dat het Japanse merk een nieuwe partner heeft gevonden. "Het is jammer dat ze naar een ander team gaan, al was dat met deze gang van zaken al wel een beetje te verwachten. Toen ze vertrokken, hebben we zelf ook al een soort van afscheid gehad. Ik ben trouwens wel erg blij voor alle mensen die voor Honda in de Formule 1 werken. Het is goed dat ze in ieder geval in de sport kunnen blijven, maar persoonlijk vind ik het wel jammer om hen te zien gaan."