Max Verstappen: Barcelona beter voor Red Bull, maar gat niet zoals begin 2024

Na meerdere atypische circuits waarop de hobbels en kerbstones een grotere rol speelden, keert de Formule 1 dit weekend terug op een 'normaal' circuit. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is zelfs hét testcircuit bij uitstek, een baan waarop alle teams duizenden rondjes hebben gereden en waar ze een karrenvracht aan data van hebben. Doordat de snellere bochten en de bandenslijtage er traditiegetrouw een grote rol spelen, zou dit raceweekend Red Bull Racing weer meer in de kaart moeten spelen. "De voorbije weekenden draaiden veel om de hobbels en kerbstones. We weten dat onze auto daar niet van houdt. Hier zou het iets meer rechttoe rechtaan moeten zijn, al verwacht ik geen makkelijk weekend", laat Max Verstappen in de Red Bull-hospitality weten - waar er overigens bijzonder veel animo voor hem is.

Ontwikkelingsplafond in zicht met huidige F1-regels?

"McLaren lijkt nu overal snel en ik denk dat ze hier ook sterk zijn. Mercedes en Ferrari hebben recent ook goede stappen gezet. Als je sterk bent in Monaco en in Montreal en als je in de snelle bochten ook goed mee kunt komen, dan moet je hier best aardig kunnen presteren." Het maakt dat de wereldkampioen weliswaar een sterker Red Bull verwacht, maar dat hij niet rekent op de overmacht zoals in Bahrein begin dit F1-seizoen. "Ik denk dat het niet meer zoals het begin van dit seizoen zal zijn. De andere teams zijn behoorlijk dichterbij gekomen en lijken er dit weekend best veel vertrouwen in te hebben."

Verstappen hamert daarbij - net zoals hij in Montreal deed - op een goede uitvoering bij Red Bull en een vlekkeloos weekend. Barcelona is traditiegetrouw een plek voor grote updatepakketten, al stipt de Limburger aan dat een goede afstelling vinden minstens zo belangrijk is. "Teams blijven zich continu verbeteren, al heb je soms gewoon een minder weekend. Je kunt wel updates introduceren, maar daar heb je niets aan als je de juiste afstelling niet vindt. Kijk maar naar de Formule 2. Daar hebben ze in theorie allemaal 'dezelfde' auto, maar zijn er nog steeds grote verschillen tussen de teams. Je kunt fouten maken en dus moeten we vooral dat aspect voor elkaar krijgen. Ja, dit circuit moet beter bij onze auto passen, maar we moeten er eerst voor zorgen dat de auto qua balans in het juiste window komt."

Waar Verstappen praat over updates en het naderen van de concurrentie, vindt hij het niet vreemd dat het veld in elkaar schuift met stabiele regels. "Het is vooral zo dat dit reglement voor mijn gevoel niet veel ontwikkelingsrichtingen biedt. Onder het vorige reglement - de regels tot en met 2021 - kon je als team nog meerdere kanten op. Met deze regels is het net alsof je eerder tegen een plafond aanloopt dan met de vorige auto's. Sommige mensen zijn nogal goed in het analyseren van wat wij doen en daardoor zie je vergelijkbare dingen op andere auto's... Maar goed, dat is normaal in de Formule 1. Ik zou hetzelfde doen als ik een achterstand had. Je kijkt naar het beste team en leert van wat zij doen."

Barcelona nog altijd een goede graadmeter voor het F1-seizoen?

Tijdens de mediadag in Catalonië komt afsluitend de vraag op wat het circuit in Barcelona zegt over de rest van het jaar. De Spaanse Grand Prix is traditiegetrouw een goede graadmeter voor wat volgt, al nuanceerde Carlos Sainz dat nogal. De Ferrari-coureur liet noteren dat er tegenwoordig dermate veel stratencircuits op de kalender staan dat snel zijn in Barcelona niet langer zaligmakend is. "Ja, maar er zijn ook nog altijd veel circuits richting het einde van het seizoen waar je een auto nodig hebt die zeer sterk is op normale banen", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Natuurlijk voegt F1 meer en meer stratencircuits aan de kalender toe, maar als je hier snel bent, dan laat dat nog altijd wel zien dat de auto in het algemeen goed is. Dan heb je wel een paar gekke circuits op de kalender staan waar de auto minder kan presteren, maar in de basis moet die dan wel werken."

De meerwaarde van Barcelona als graadmeter kan wegvallen als de race zondag in natte omstandigheden wordt afgewerkt, al benadrukt Verstappen daar niet meteen bang voor te zijn. "In het algemeen zijn we zeker niet slecht in de regen, al is McLaren dan ook vaak goed. In Canada hebben we laten zien dat we als team goed zijn in het natte, dus ik ben nooit bang als zulke scenario's opkomen."