Terwijl het Formule 1-team van Red Bull Racing donderdagavond de RB20 aan de wereld toonde, was het gesprek van de dag niet zozeer de auto, maar meer het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. De Brit ontkent in alle toonaarden schuldig te zijn en was ook 'gewoon' prominent aanwezig tijdens de presentatie van de twintigste Red Bull F1-auto.

Ook voor coureurs Max Verstappen en Sergio Perez is het nieuws onverwachts, maar zij staan pal achter hun teambaas. Eerstgenoemde coureur verzekert dat de band met Horner nog altijd goed is. "Het is voor mij als vanouds, dat kan ik in ieder geval vertellen", begint de drievoudig wereldkampioen over zijn relatie met Horner. Ook haalt de coureur uit naar bepaalde media, die over een breuk spreken. "Ik weet niet wie dat soort dingen schrijven, maar tussen mij en Christian is het gewoon normaal."

Bij het presentatiemoment sprak Horner over afleidingen voor het team, dat druk bezig is met het voorbereiden op het nieuwe F1-seizoen. Verstappen denkt zelf dat de sfeer binnen het team goed blijft. "Ik ben alleen maar gefocust op mijn eigen performance en dat ik er klaar voor ben", vertelt de 26-jarige. "Ik moet fit zijn en klaar om in de auto te stappen. Ik moet weer met de engineers in gesprek over wat ik met de auto wil."

Het nieuws van het onderzoek kwam terwijl Verstappen thuis was. De coureur schonk er in eerste instantie niet zo heel veel aandacht aan. "Mijn leven bestaat uit meer dan F1. Als ik thuis ben, dan wil ik me - buiten het trainingsschema - zo min mogelijk bezighouden met F1. Er speelt genoeg bij mijzelf op de achtergrond. Ik ben bezig met wat ik in de toekomst wil doen en ben druk bezig met al het virtuele [racen]. Ik ben thuis druk genoeg", legt de Limburger uit.

Perez: Horner is een sleutelfiguur in het team

Als het aan teamgenoot Perez ligt, dan hoopt hij de conclusies uit het onderzoek zo zijn dat Horner zijn positie kan houden. "We willen nu alleen maar racen, we zijn een team. We willen graag het team dat zo succesvol is bijeen houden", vertelt de Mexicaan. "Het zou dus ideaal zijn als dat lukt en dat we ons dan weer kunnen focussen op het racen. We weten allemaal dat Christian een sleutelfiguur binnen het team is."