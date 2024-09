Max Verstappen gaat in op Red Bull-problemen: "Heb dit nog nooit meegemaakt"

De zaterdag in Monza is niet verlopen zoals Max Verstappen had gehoopt. Waar Helmut Marko na de vrijdagse trainingen nog concludeerde dat Red Bull Racing beter zou zijn dan dat het eruitzag, viel het beeld een etmaal later bepaald niet mee. Verstappen leek tot aan Q3 nog wel een aardig woordje mee te spreken, maar in die beslissende sessie stuurde de RB20 volgens de wereldkampioen niet meer goed in. "Ik had opeens enorm veel onderstuur op beide setjes. Daar heb ik geen verklaring voor. Het is heel apart, ik heb nog nooit meegemaakt dat zoiets de balans zo beïnvloedde. We moeten echt kijken hoe dat kwam", begint Verstappen zijn terugblik bij de Nederlandse schrijvende pers in de paddock.

"Het hele weekend ging natuurlijk al niet echt, vond ik. In Q2 ging het wel redelijk goed, alleen als je dan vier tienden langzamer rijdt in Q3, dan ziet het er gewoon erg slecht uit. Dat is iets wat we niet begrijpen op dit moment." Het onbegrip wordt versterkt doordat Verstappen het gevoel had dat de dingen tot aan Q3 juist in de goede richting gingen. "Q2 voelde beter aan. De auto is nog steeds wat die is qua balans, maar we proberen zoveel mogelijk te corrigeren van bocht tot bocht. Over een hele ronde voelde het toen redelijk aan. Alles wat we aan het veranderen waren, pakte best goed uit. Maar in Q3 werkte helemaal niks meer. Het waren nog exact dezelfde veranderingen, maar opeens draait de auto totaal niet meer."

Geen optimale vleugel voor Monza

Bijkomende factor is volgens Verstappen dat Red Bull geen specifiek low-downforce pakket heeft. Het team heeft afgaande op de FIA-updatelijst wel een andere achtervleugel meegenomen, maar dat is gewoon een agressief getrimde Spa-variant en geen speciaal ontworpen Monza-vleugel, zoals Ferrari wel heeft. "Het helpt natuurlijk ook niet dat we hier geen Monza-vleugel hebben. Als je naar onze achtervleugel kijkt, dan is die aardig getrimd. Dat is natuurlijk niet ideaal voor de topsnelheid. Wij hebben de laatste jaren nooit zo’n speciale Monza-vleugel gehad, alleen was onze auto de laatste jaren nog wel goed genoeg om dat te compenseren. Misschien is dat wel iets wat we voor volgend jaar anders moeten doen."

Dat Red Bull anno 2024 geen speciale Monza-vleugel heeft, hangt volgens de Limburger nauw samen met het budgetplafond. "Je moet keuzes maken. In plaats van een Monza-vleugel spenderen wij het geld aan iets anders. Alleen als je sowieso al problemen hebt, dan maakt dit het natuurlijk nog erger."

Geen wonderen in de race: "Problemen niet ineens opgelost"

Verstappen staat zondag in ieder geval voor een behoorlijke inhaalrace in Noord-Italië, maar maakt vooraf duidelijk dat er geen wonderen te verwachten zijn. "We zijn over het algemeen ook gewoon te langzaam." Bijkomende factor is wat Marko vrijdag aanstipte in de paddock: Red Bull kreeg tijdens de langere runs na vijf à zeven ronden te maken met graining. "Ja, daarom", reageert Verstappen als Motorsport.com die woorden aan hem voorlegt. "Als je al balansproblemen over één ronde hebt, dan zijn die in de race niet ineens opgelost. Een auto die goed ligt over één ronde komt normaal gezien alleen maar beter tot zijn recht tijdens de race. En ja, dat is op dit moment natuurlijk niet het geval bij ons."

Onder parc fermé valt er ook weinig meer te doen, behalve subtiele aanpassingen aan de voorvleugel. "Maar dat verschuift het probleem ergens anders naartoe." Verstappen hoopt enkel dat de handicap van de achtervleugel zondag iets minder groot is. "Het zal wel iets beter zijn voor morgen. Als je naar onze DRS kijkt, dan is het gewoon niet efficiënt over één ronde. In de race zou dat iets beter moeten zijn, maar dan nog, dat is niet ons enige probleem natuurlijk..."

Video: Samenvatting van de Formule 1-kwalificatie in Monza