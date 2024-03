Max Verstappen na dominante F1-zege Bahrein: "Nog beter dan verwacht"

Waar de onderlinge verschillen tijdens de kwalificatie op vrijdag nog klein waren, is Max Verstappen in zijn RB20 volslagen ongenaakbaar gebleken over een race-afstand in Bahrein. De Nederlander gebruikte bij de start nog niet meteen het nieuwe setje softs dat Red Bull Racing over had ten opzichte van de concurrentie, maar dat deed weinig tot niets af aan het verloop. Verstappen behield de leiding en vertrok daarna probleemloos aan de horizon. De Limburger trok gestaag een gat en kon bovendien langer doorgaan op gebruikte softs dan de concurrentie.

Op de harde band liep Verstappen weinig verrassend nog verder weg, waarna het beste op de nieuwe set softs nog moest komen. Met de glimmende rode sloffen onder zijn RB20 zette hij eenmaal goed aan voor de snelste ronde en noteerde hij 1.32.608. Het was twee volle seconden rapper dan alle achtervolgers, inclusief Sergio Perez op dezelfde compound. Het onderstreept dat Verstappen de race met ogenschijnlijk reserve naar zijn hand heeft gezet en dat er nog meer in het vat bleek te zitten toen hij de snelste raceronde scherp wilde zetten. Verstappen kwam uiteindelijk met 22 seconden voorsprong over de meet, de eerste non-Red Bull-coureur volgde op 25 seconden. Vorig jaar bedroeg het gat tussen Verstappen en de eerste non-Red Bull 38 seconden.

"Het is ongelooflijk. Vandaag ging het nog beter dan verwacht. De auto was goed op iedere compound en erg fijn om in te rijden", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. "We hadden veel snelheid en het was gewoon echt genieten achter het stuur. We zijn in het begin uit de problemen gebleven, dit is een geweldige start van het jaar voor ons. Het had niet beter kunnen gaan." Waar Verstappen aan het begin van dit raceweekend nog niet helemaal tevreden was over de balans, bleken al die problemen zaterdag verholpen. "Ik heb echt genoten en voelde me goed in de auto. Dagen zoals vandaag zijn speciaal omdat je ze niet vaak hebt. Op deze dagen ben je één met de auto en voelt alles geweldig aan", vervolgt de drievoudig wereldkampioen.

Het enige moment waarop Verstappen eventjes in zijn spiegels moest kijken, was de openingsronde - ook omdat DRS dit jaar al na één ronde mag worden gebruikt. "De eerste bocht is een krappe hairpin op dit circuit, waardoor je de binnenkant daar wel moet verdedigen. Maar daarna hebben we eigenlijk onze race kunnen rijden." Het is al met al het gedroomde begin van 2024 geweest voor de titelverdediger. "Het wordt een lang seizoen, dus nu een even paar dagen rust pakken en dan zijn we klaar om ervoor voor te gaan", duidt Verstappen op de Grand Prix van Saudi-Arabië.