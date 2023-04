Max Verstappen baas in Baku? Pak tot 100x je inzet!

De Formule 1-fan heeft er lang op moeten wachten, maar de bolides razen dit weekend eindelijk weer over het asfalt. Een bomvolle serie met vijf Grands Prix in zes weken tijd trapt af in Azerbeidzjan. Het Baku City Circuit was in het verleden al goed voor veel spektakel. Dit jaar doet de sport er nog een schepje bovenop met de eerste sprintrace van het seizoen. Om het feest compleet te maken, wordt er voor het eerst een speciale kwalificatie voor deze sprintrace georganiseerd. Spektakel gegarandeerd!

Ondanks het onvoorspelbare karakter van de stratenrace in Baku, hebben de bookmakers een overduidelijke favoriet aangewezen voor deze race: Max Verstappen. Breidt de regerend wereldkampioen zijn voorsprong in de WK-stand uit, of doet Sergio Perez zijn naam als ‘streetfighter’ eer aan? En wat kunnen Fernando Alonso en Lance Stroll, traditioneel sterk op stratencircuits en in hectische races? Of komen Mercedes of Ferrari plotseling als een duveltje uit een doosje?

F1 Baku: Winst voor Max Verstappen?

Gaat Verstappen na winst in Bahrein en Australië er ook in Azerbeidzjan met de winst vandoor? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de Grand Prix in Baku. Met deze speciale actie kan je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe speel je mee?

MELD JE AAN

Maak snel en makkelijk een account

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING

Stort minimaal €20 om jouw 50x Odds Boost te ontvangen



Stort minimaal €100 om jouw 100x Odds Boost te ontvangen

WINT MAX DE GP VAN AZERBEIDZJAN?

KLIK HIER om maximaal €1 in te zetten op "GP-winnaar - Verstappen, Max"

De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.

Bekijk hier de voorwaarden en doe mee met deze speciale welkomstactie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+