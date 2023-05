Verstappen: "Rode vlag frustrerend, maar daarvoor maak ik zelf al de fout"

Nadat Max Verstappen de vrijdag als snelste man had afgesloten en de voltallige concurrentie in de derde training ook op minimaal vier tienden had gezet, kon er weinig twijfel bestaan over de vraag wie de kwalificatie als favoriet zou beginnen. De Nederlander was de te kloppen man voor pole in Miami en zette dat in Q1 en Q2 extra kracht bij. In de laatstgenoemde sessie dook Verstappen als eerste man onder de 1 minuut en 27 seconden. In het allesbeslissende gedeelte werd dat logischerwijs nogmaals gevraagd, al verliep die sessie allesbehalve naar wens.

In de eerste run zag Verstappen de achterkant wegspringen in de bochten 6 en 7, waarna hij zijn poging moest staken. Het kwam daardoor op de slotminuten aan, maar die zouden bruut onderbroken worden door een schuiver van Charles Leclerc. Die resulteerde in een rode vlag en dus geen tijd op de klok voor Verstappen in Q3. De wereldkampioen wacht nu een inhaalrace vanaf P9. "Dit is natuurlijk heel jammer en ook best wel frustrerend, maar aan het begin van Q3 hebben we geen rondetijd neergezet en dat was mijn fout", laat Verstappen in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten. "Het was erg lastig in dat gedeelte. Ik zat bij de bochten 6 en 7 een klein beetje naast de ideale lijn, daardoor sprong de achterkant weg en moest ik mijn ronde afbreken. Vanaf dat moment heb je een beetje geluk nodig en moet er in ieder geval geen rode vlag komen."

Het gevreesde scenario is echter wel werkelijkheid geworden. Toch wil Verstappen daar niet alles op gooien en kijkt hij vooral naar de eerste run. "Het hele weekend zijn we heel snel geweest en in Q2 was ik ook weer het snelst. Maar ja, je moet de hele ronde alsnog wel op het juiste moment aan elkaar knopen. Dat is mij vandaag niet gelukt en daarom baal ik ook. Maar goed, aan de andere kant weet ik ook dat een foutje zo gemaakt is. Eén momentje en de hele ronde is weg. Dat is mij vandaag overkomen. Je probeert natuurlijk altijd perfect te zijn, maar vandaag was gewoon niet goed."

Gevraagd of de laatste run iets naar voren halen een oplossing was geweest, zodat hij minder risico liep op een rode vlag, reageert de Red Bull-coureur. "We hadden nog eerder naar buiten kunnen gaan, maar uiteindelijk is het verhaal gewoon dat ik een fout heb gemaakt. Je maakt van tevoren geen planning op basis van fouten. Om eerlijk te zijn gingen we ook al relatief vroeg naar buiten. Ik zat voor enkele auto’s, maar ja, dan kan er nog altijd iemand meteen af schieten. Dat hoort bij een stratencircuit. Maar nogmaals: ik maakte zelf een fout en moest daarna op het geluk vertrouwen. Daar kun je alleen niet al te vaak op vertrouwen, dat hebben we vandaag wel weer gezien."

