Max Verstappen kan Senna evenaren: "Maar gun Alonso ook nog wel F1-zege"

Max Verstappen loopt vijf op zeven als het overwinningen in het Formule 1-seizoen 2023 betreft. Hij ligt met andere woorden op schema om de cijfers van vorig jaar nog iets verder aan te scherpen, toen hij aan het eind van de rit vijftien Grands Prix winnend afsloot. Mocht Verstappen zondag op het Circuit Gilles Villeneuve weer als eerste over de streep komen, dan is dat goed voor overwinning nummer 41 in de koningsklasse van de autosport. Verstappen komt in dat geval op gelijke hoogte met Ayrton Senna en moet enkel Alain Prost (51), Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (103) nog voor zich dulden.

"Maar coureurs hebben natuurlijk altijd verschillende carrières hè", nuanceert Verstappen die statistiek ietwat. "Het ligt er ook maar net aan wanneer je in een winnende auto komt. Sommige coureurs komen veel eerder in die positie dan anderen. Tegenwoordig hebben we ook meer races, dus eerlijk gezegd kijk ik nooit echt naar die cijfers. Maar goed, als klein kind had ik natuurlijk nooit gedacht om zelf ooit in deze lijst te komen", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten. "In dat opzicht is het wel prachtig om te bereiken, al kun je het niet één op één vergelijken."

Een echt favoriete coureur uit de Formule 1-historie zegt Verstappen niet te hebben. "Voor mij heeft zoiets niet echt te maken met een favoriete coureur. Ik heb vooral veel respect voor wat die mannen allemaal hebben bereikt in de sport. Ik kijk natuurlijk ook wel onboardbeelden van vroeger terug, al kun je dat qua rijstijlen ook niet goed vergelijken omdat schakelen toen bijvoorbeeld nog heel anders ging." Gevraagd naar een favoriet Senna-moment hoeft Verstappen niet lang na te denken: "Hij heeft natuurlijk heel veel goede dingen laten zien, maar ik houd wel van die openingsronde in de regen in Donington. Die was vrij goed", zegt Verstappen met veel gevoel voor understatement.

'Racebeest' Alonso verdient eigenlijk een zege dit F1-seizoen

Zoals Verstappen al aangaf, is het hebben van competitief materiaal van groot belang bij het breken van records. Verstappen heeft op dit moment een dominante auto, al levert dat ook meteen vragen op of de overmacht niet te groot is voor de amusementswaarde. "Ik vind beide scenario's eigenlijk wel mooi. 2021 was natuurlijk mooi met die intense titelstrijd, maar ik heb ook genoten van 2022, toen we richting het einde van het jaar een dominante auto hadden. Voor de sport in het algemeen snap ik wel dat mensen het wat saai kunnen vinden als één team domineert, maar dat hebben we in het verleden natuurlijk ook al gezien met Mercedes, met Ferrari en ook al eerder met Red Bull. Natuurlijk hoop ik dat de andere teams dichterbij komen, of in ieder geval dat ze kunnen toeslaan als je het zelf een weekend niet honderd procent voor elkaar krijgt qua afstelling of iets dergelijks."

Dat de Formule 1 het veld niet kunstmatig bij elkaar wil brengen met tussentijdse regelwijzigingen vindt Verstappen een goede zaak. Niet zozeer omdat het nu zijn eigen team betreft, volgens Verstappen kon hij ook wel respect opbrengen voor het goede werk dat Mercedes heeft verricht in hun dominante periode. "Het draait allemaal om hard werken en dat moet je waarderen. Ik vond het ook enorm indrukwekkend wat zij in die periode hebben neergezet. Ik had nooit het idee dat ze afgeremd moesten worden. Het ging er voor ons vooral om hard te werken en het gat te dichten." De huidige overmacht verveelt Verstappen overigens nog niet. "Of dit voor mij saai is? Nee, het is juist het beste dat er is!"

Toch heeft Verstappen een helder antwoord op de vraag wie hij een zege gunt als hij één race in het vervolg van dit Formule 1-seizoen niet winnend afsluit: "Fernando Alonso! Ik mag hem gewoon graag. Hij is een echte racer en hij verdient het ook. Hij houdt echt van deze sport en heeft nooit opgegeven. Ik heb wel eens 'allemachtig' gedacht in de jaren waarin hij in auto's reed die alleen maar goed genoeg waren voor het middenveld. Dan is het best makkelijk om iets van je liefde voor de sport te verliezen. Maar Fernando is echt een racebeest. Dus als je mij vraagt welke coureur ik dit jaar nog graag een race zie winnen, dan is dat Fernando", sluit Verstappen af.

Video: De mediadag in Montreal en een uitgebreide voorbeschouwing op de GP van Canada in de nieuwe F1-update