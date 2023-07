Max Verstappen: "Auto voelde verschrikkelijk, maar warmere zondag kan helpen"

In 2023 is er voor Max Verstappen eigenlijk geen ontkomen aan de favorietenrol, zo ook niet voorafgaand aan de kwalificatie in Hongarije. De Nederlander liet donderdag al weten dat de Hungaroring misschien niet het beste circuit voor de RB19 is, al neemt dat niet weg dat Verstappen alsnog een gooi naar pole-position verwachtte te doen. In de praktijk voelde de balans echter niet aan zoals de regerend wereldkampioen zich had gewenst. "Nou, de auto voelde eigenlijk verschrikkelijk aan", begint Verstappen de persconferentie met een lach. "Qua gevoel maakt het dan ook niet uit waar je staat op de grid. Als het niet goed aanvoelt, dan voelt het gewoon niet goed. De hele kwalificatie worstelde ik met de balans en eigenlijk het hele weekend al. Het ene moment heb je onderstuur en als je dat probeert aan te pakken krijg je weer overstuur."

Rijden op ijs door gebrek aan grip aan de voorkant

"De auto zat geen moment echt in het goede window. Ik worstelde tijdens Q1 en Q2 ook al, maar dan kun je niet veel meer aanpassen", duidt Verstappen op parc fermé en enkel nog beperkte mogelijkheden met de voorvleugel. "Iedere keer als ik bij de apex van een bocht aankwam, voelde ik de grip niet. Dat is misschien wel het slechtste dat ik qua balans kan hebben. Ik probeerde richting Q3 nog wel kleine dingen aan te passen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. De eerste ronde was nog best aardig, al voelde het toen ook weer alsof ik op ijs aan het rijden was met de voorkant van de auto. In de laatste ronde ging die eerste sector niet goed. Daarna heb ik in de tweede sector risico genomen en dat betaalde zich wel uit, al verloor ik de voorkant in de laatste sector weer. Het was moeilijk om het echt op te bouwen gedurende de kwalificatie, het was dus hit and miss."

Verstappen benadrukt dat het volgens hem niet meteen samenhangt met de updates die Red Bull in Hongarije heeft geïntroduceerd. "Nee. Met de upgrades die we hebben meegenomen is dit natuurlijk wel teleurstellend, maar dat ligt aan de balans. Als je ziet hoe dit hele jaar gaat, dan had ik dit eerlijk gezegd niet verwacht en horen we er ook gewoon voor te staan. Maar dat ligt in mijn optiek niet aan de upgrades, want die zien er op zich wel goed uit. We hebben de balans dit weekend gewoon niet voor elkaar gekregen. Zo simpel is het."

Hogere temperaturen op zondag kunnen Red Bull in kaart spelen

Het roept wel meteen de vraag of de balansproblemen dan samenhangen met het kwalificatie-experiment en vooral het feit dat coureurs door minder bandensets weinig hebben gereden ter voorbereiding op de kwalificatie. "Maar ik denk niet dat het daar per se mee te maken heeft", reageert Verstappen op die vraag van Motorsport.com in de persconferentie. "We hebben alsnog best veel verschillende dingen geprobeerd, maar uiteindelijk niet het juiste gedaan. Dat hoort er soms ook bij. Tot dusver hebben we het dit jaar eigenlijk altijd wel goed voor elkaar gekregen en was ik iedere kwalificatie best blij met de auto. Ik weet ook wel dat je niet altijd perfect kunt zijn, al wil ik altijd zo dicht mogelijk in de buurt van perfectie komen. Vandaag kwamen we wat tekort, al was dat natuurlijk over één ronde. Morgen lijkt het nog iets warmer te worden en met de balans die ik vandaag had, is dat misschien nog niet zo slecht voor mij."

Verstappen kijkt daarmee alvast naar de race. De hogere temperaturen kunnen Red Bull in de kaart spelen en tot dusver is de race pace van de RB19 ook (nog) beter gebleken dan de kwalificatiesnelheid, al weet Verstappen dat hetzelfde voor Mercedes geldt. "De lange runs van vrijdag zijn sowieso niet representatief doordat het morgen een stuk warmer wordt en ook doordat sommige teams toen nog niet op snelheid waren. Als Mercedes vooraan staat in de kwalificatie, dan is hun auto voor de race meestal ook wel goed. Daardoor verwacht ik niet dat het makkelijke race zal worden, al denk ik dat wij ook wel sneller zijn." Race pace is echter één ding, inhalen is op de Hungaroring een tweede. "Inhalen is hier niet zo makkelijk, in ieder geval niet als de race pace van twee auto's dicht bij elkaar zit." Dat gezegd hebbende, heeft Verstappen vorig jaar laten zien dat inhalen wel degelijk mogelijk is op het circuit nabij Boedapest door te winnen vanaf P10 op de grid.

Video: Samenvatting van de Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije