Verstappen moet alleen Zhou voor laten na olielek, Mercedes valt stil in F1-test

Nadat Sergio Perez de ochtendsessie voor zijn rekening had genomen, was het aan Max Verstappen om het stuur na de lunchpauze over te nemen. Het betekende voor de tweevoudig wereldkampioen ook meteen zijn laatste testsessie voorafgaand aan de ouverture van volgende week, aangezien Perez de slotdag mag afwerken. Verstappen meldde zich vrijdagmiddag rap op het asfalt en liet er geen gras over groeien om een eerste tijd te klokken. De Limburger ging met zijn eerste aanzet op de prototype C3-band naar 1.32.519. Het was slechts 0.033 van een seconde langzamer dan wat Carlos Sainz in de ochtenduren had laten zien en sneller dan Verstappens toptijd van de eerste dag.

Verstappen versnelt met gemak, maar moet nadien toekijken

Verstappen liet donderdag optekenen dat Red Bull na de probleemloze vuurdoop andere dingen wilde testen en dat is op de tweede dag zichtbaar geworden. Na een klein uurtje in de middagsessie voerde Verstappen het tempo namelijk op en liet hij de klok op een nieuw setje van de C3-mediums stoppen op 1.31.650. Het was ruim een seconde sneller dan wat de concurrentie op dat moment had genoteerd. Verstappens tijd was - ondanks de FIA-ingrepen aan de vloer - ook al sneller dan alle ronden van de vorige wintertest in Bahrein. Sterker nog: de ronde van Verstappen was in de kwalificatie van 2022 zelfs goed geweest voor P7 op de grid, waarbij moet worden bedacht dat dit waarschijnlijk met veel meer brandstof aan boord was en zonder echt te pushen.

De snelheid van de RB19 en de stabiliteit van de auto in onder meer bocht 11 beloven veel goeds voor Red Bull Racing, al is de tweede testdag niet helemaal vlekkeloos verlopen. Zo stond Verstappen na slechts achttien afgelegde ronden lang binnen. De vloer ging van de RB19 en het team van Christian Horner plaatste schermen voor de pitbox van de regerend wereldkampioen. Red Bull kampte met een olielek en dat euvel zou Verstappen ruim een uur aan de kant houden.

Moeizame test voor Mercedes: Russell valt stil

Een geluk bij een ongeluk vanuit Red Bull-oogpunt was nog dat George Russell met ruim anderhalf uur op de klok voor de tweede rode vlag van de wintertest zorgde - de gebruikelijke tests met een code rood niet meegerekend. Op het stuurtje van de Mercedes-coureur was te zien dat Russell een hydraulisch probleem kende. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar zat daardoor vast in de vierde versnelling en moest zijn zwarte bolide bij het uitkomen van bocht 10 parkeren. Mercedes schermde de onderkant van de vloer bij het optakelen zeer vakkundig af om de concurrentie geen glimp te gunnen, maar moest toch toezien hoe het team van Toto Wolff kostbare rijtijd is misgelopen.

Waar dat in principe ook voor Red Bull geldt, heeft Helmut Marko vanochtend laten weten dat de basis van het team uit Milton Keynes wel staat en dat het nu vooral om finetunen gaat. Bij Mercedes is er ogenschijnlijk meer werk aan de winkel. Zo liet Wolff weten dat de balans vooral in warme weersomstandigheden nog niet naar wens is en heeft het concept van de W14 sowieso nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Het hydraulische probleem betekende ook meteen einde testdag, waardoor Russell bleef steken op P13 en niet meer dan 26 ronden heeft kunnen rijden.

Zhou gaat verrassend met toptijd aan de haal, De Vries versnelt naar P4

Nadat de auto van Russell was afgevoerd, mochten de coureurs nog een uur aan de bak. Nyck de Vries had die boodschap begrepen en kreeg een setje softs onder zijn AlphaTauri gemonteerd. De Vries wist daarmee achter Verstappen naar de tweede plek te springen en scherpte zijn eigen tijd niet veel later op dezelfde banden aan tot 1.32.222. Het zorgde voor een Nederlandse één-twee, maar die pret was slechts van korte duur. Zo nestelde Fernando Alonso zich in de zeer stabiel ogende Aston Martin tussen beide mannen uit de Lage Landen na een knappe ronde op mediums.

De grootste verrassing van de dag moest toen nog komen en kwam uit de koker van Zhou Guanyu. De Chinees kreeg van Alfa Romeo de zachtste banden onder zijn auto die voor deze test beschikbaar zijn: de C5. Het had veel weg van een glory run van de Sauber-formatie, aangezien Zhou na zijn toptijd meteen weer binnenkwam en de C5 tijdens het raceweekend ook niet wordt gebruikt. Volgende week is de C3 (nu nog de medium) de zachtste compound met de rode markering. Dat gezegd hebbende, wist Zhou wel met de headlines aan de haal te gaan. Zijn 1.31.610 bleek bij het vallen van de vlag 0.040 seconde sneller dan wat Verstappen had staan. In de slotfase moest de Alfa Romeo overigens nog wel achteruit door de pitstraat worden geduwd, en kende Williams eveneens een probleem met de auto van Logan Sargeant. De Amerikaan toonde zich met 154 afgelegde ronden wel de meest productieve man van de dag. Verstappen ging ondanks het oponthoud 47 maal rond, De Vries heeft het Bahrain International Circuit vrijdagmiddag 74 keer afgelegd.

Zaterdagochtend begint op het Bahrein International Circuit de derde en laatste Formule 1-testdag voor het seizoen 2023. Om 8.00 uur Nederlandse tijd spring het licht aan het eind van de pitstraat op groen. Alle actie is natuurlijk weer rechtstreeks te volgen in het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Uitslag van de tweede Formule 1-testdag in Bahrein: