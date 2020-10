Verstappen kan Albon niet helpen: “Hij moet gewoon gas geven”

Albon slaagt er maar niet in om de RB16 in de vingers te krijgen en werd een week geleden slechts twaalfde in de Grand Prix van Portugal. Hij werd daarbij voor de tweede keer dit seizoen op een ronde achterstand gereden door Verstappen, die op het circuit van Portimao zijn negende podium van het jaar pakte door als derde over de streep te komen. De tegenvallende resultaten hebben ertoe geleden dat Albon moet vrezen voor zijn plekje bij Red Bull. Hoewel teambaas Christian Horner nog altijd volhoudt dat het behouden van Albon plan A is, nemen de geruchten over plan B steeds verder toe. Red Bull heeft al toegegeven in dat geval buiten de eigen gelederen te gaan kijken. De namen van Sergio Perez en Nico Hülkenberg worden het vaakst genoemd.

Op de vraag of hij iets kan doen om Albon te helpen of te steunen, zegt Verstappen bij Ziggo Sport resoluut: “Nee.” Om daaraantoe te voegen dat Albon maar op één manier antwoord kan geven: “Gewoon gas geven. Dat is het enige wat je kunt doen. Ik kan veel lullen maar dat werkt niet. Je moet gewoon gas geven. Dat is de enige oplossing.” Mocht Albon er niet in slagen om zijn positie in het team te behouden, zouden Perez en Hülkenberg dus hoog op het lijstje met kandidaten staan om diens plek in te nemen. Gevraagd of het klopt dat hij een favoriet heeft, reageert Verstappen: “Ik kan met iedereen goed overweg. Met Nico is het natuurlijk ook iets persoonlijks, omdat ik Nederlands met hem kan praten. En ik denk dat Nico het ook heel goed heeft gedaan in de races waarin hij mocht invallen. Maar uiteindelijk is het niet aan mij om die beslissing te nemen. Dat laat ik aan het team over.”

Perez hoopt snel te weten wat hij volgend jaar gaat doen. “Ik sluit Red Bull niet uit”, zei de Mexicaan, die na dit seizoen bij Racing Point wordt opgevolgd door Sebastian Vettel, wanneer het team verder gaat als Aston Martin. “Totdat die plek formeel is vergeven, blijven zij een optie. Dat geldt eigenlijk voor ieder team dat de line-up voor volgend jaar nog niet heeft bevestigd. Maar de klok tikt wel door en er blijven erg weinig opties over om op de grid te blijven.” De achtvoudig podiumklant heef dus wel enige haast. “Op een bepaald moment kun je natuurlijk wel risico nemen, langer wachten en dan maar zien wat er gebeurt. Maar nu komt het einde van dit seizoen in zicht en dan is het voor teams en rijders belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren. Ik kijk momenteel naar al mijn opties en kan niet al te lang meer wachten”, aldus Perez op vrijdag. Hülkenberg lijkt ondertussen rustig af te wachten. “De situatie in de Formule 1 is dat er twintig stoelen zijn, het is super gelimiteerd, er zijn erg weinig plaatsen”, vertelde de Duitser in een podcast van sportzender ESPN. “Het is buiten mijn macht, anderen maken de beslissingen voor mij of over mij, zoals je wil. Ik ben daar niet gespannen over.”