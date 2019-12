Verstappen en Albon scheuren op minibike door Red Bull-fabriek

Verstappen en Albon brachten een bezoekje aan de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Daar pakten ze beiden een minibike om met volle vaart door de hagelwitte gangen van het gebouw te scheuren.

Het tweetal was er ook voor promotionele taken, zoals opnamen voor de 'end of season special' en handtekeningensessies voor medewerkers als dankbetuiging voor het werk dat de mensen in de fabriek hebben geleverd. Het leverde in elk geval weer hilarische beelden op.