"Nee", klinkt het antwoord kort wanneer Max Verstappen tijdens de persconferentie in Zandvoort gevraagd wordt of hij zichzelf nog eens tweehonderd races ziet rijden in de Formule 1. De 26-jarige Red Bull-coureur heeft een contract tot en met 2028 op zak en zou de komende jaren - inclusief de tien resterende races van dit seizoen - nog zeker naar de driehonderd gaan. In Zandvoort is het in ieder geval tijd voor zijn tweehonderdste Grand Prix-start in de Formule 1. "We zijn zeker over de helft", vervolgt Verstappen. "Het is tot nu toe natuurlijk ongelofelijk geweest. Het voelt nog niet als tweehonderd. Maar we doen nu natuurlijk veel races in een jaar, dus die tikken snel aan."

Verstappen heeft er al vaker naar gehint dat hij niet al te lang in de Formule 1 wil blijven rijden. Voorlopig zit hij vast aan het Red Bull-contract en lijkt hij er weinig voor te voelen om na het huidige contract door te gaan. "2028 is nog zo ver weg", benadrukt de kampioenschapsleider. "Maar op dit moment denk ik niet aan een nieuw contract. Ik wil gewoon zien hoe het allemaal loopt. En ik wil eerst die nieuwe regels zien, en of deze leuk zijn of niet", doelt hij op het nieuwe reglement van 2026, waar hij regelmatig zorgen over heeft geuit. "En zelfs in 2026 en 2027 is er veel tijd om een besluit te nemen over wat er gaat gebeuren. Ik houd alles open. Ik ben er vrij gemakkelijk in."

Mocht Verstappen op een gegeven moment stoppen met de Formule 1, dan zal hij niet stil blijven zitten. Zoals vaker geeft de drievoudig F1-kampioen aan dat hij dan in andere autosportklassen wil rijden. Op dit moment zou hij echter nog niet weten welke klasse dat precies zal zijn. "Het is nu natuurlijk lastig te combineren met F1, aangezien we zo veel races hebben", legt hij uit. "Zodra ik met F1 stop, wil ik graag andere dingen doen. Iets meer ontspannen en iets minder races. En met dat ontspannen bedoel ik ook meer thuis zijn. Ik weet dat als ik ergens aan meedoe, ik goed wil zijn en wil winnen. Maar we zullen wel zien welke kansen zich voordoen."

Twee hoogtepunten

Met 199 F1-races achter de rug en zijn 200ste aanstaande, kan uiteraard de vraag over zijn hoogtepunten van die 199 races niet uitblijven. "Het winnen van je eerste race is altijd heel emotioneel, want je droomt er als kind van om op het podium te staan", aldus Verstappen, die in 2016 de Grand Prix van Spanje won, direct na zijn promotie naar Red Bull Racing. "Het is dan heel bijzonder om op de hoogste trede te staan. [En] het winnen van de eerste titel", wijst hij naar het bloedstollende seizoen 2021. "Dat soort dingen zijn ongelofelijk en daar zal ik na mijn carrière altijd op terugkijken. Twee hoogtepunten dus", besluit Verstappen.