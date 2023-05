Neemt Verstappen afstand van Perez in Monaco? "Hoop altijd zeven punten extra te pakken"

De zaterdag in Monaco is een zeer gedenkwaardige geworden. De kwalificatie was bijzonder spannend tot het einde en had door de minieme verschillen meerdere gegadigden voor pole. Fernando Alonso leek in de slotfase spekkoper te worden, maar dat was buiten een late en door sector drie ook geslaagde poging van Max Verstappen gerekend. De Nederlander zag naar eigen zeggen bij het uitkomen van bocht 12 op zijn stuur dat het niet genoeg zou zijn en heeft toen alle risico's genomen. Gevraagd of dat niet enigszins riskant was met de kans op een crash en dus schade, ook in de wetenschap dat Sergio Perez toch achteraan staat, reageert Verstappen koeltjes: "Nou, maar dan start ik nog altijd liever als eerste dan vijfde. En vijfde was ik sowieso wel geweest doordat ik de laatste man op de baan was."

Laatste man op de grid is later vanmiddag zoals bekend Perez. De Mexicaan noemde zijn eigen fout in Saint Devote 'onbegrijpelijk' en heeft ook meteen het allerslechtste circuit van de kalender uitgekozen voor zo'n schuiver op de zaterdag. Inhalen is in de smalle straten van Monte Carlo immers schier onmogelijk, weet Verstappen ook. De regerend wereldkampioen heeft zich in het verleden nog wel eens een weg naar voren gebaand, maar ziet Perez anno 2023 niet meteen hetzelfde doen: "Niet met deze auto’s. Ik denk dat hij wel een beetje naar voren kan komen, maar als je op een gegeven moment rond P13 of P14 zit, dan wordt het lastig. Tenzij je natuurlijk een hele andere strategie kunt doen en je overcut er een paar andere auto's mee, maar dat is ook altijd lastig."

Het maakt dat Verstappen, die momenteel veertien punten voorsprong heeft op Perez in het WK, in theorie een aardige slag kan slaan in zijn eigen woonplaats. "Maar voor mij is het doel om ieder raceweekend zeven punten uit te lopen", duidt hij op het verschil tussen P1 en P2. "Voor mij maakt het verder niet zo heel veel uit wat er gebeurt, de crash van Checo is alleen jammer voor het team natuurlijk. Maar goed, ik heb het zelf ook al meegemaakt, dus het is hier zo snel gebeurd."

Ruikt Alonso nog een kans bij de start? "In Miami ging het al veel beter"

Dat gezegd hebbende, zou er deze zondag wel iets meer mogelijk moeten zijn dan zeven punten uitlopen op Perez. Verstappen zit met pole ogenschijnlijk in een zetel. Zeker met de huidige breedte van de auto's is het passeren van een andere bolide best veel gevraagd, waardoor de focus vooral op de start en de pitstops zal liggen. Over die start heeft Fernando Alonso in de persconferentie al laten weten dat die van Red Bull een beetje wisselvallig zijn. Een buitenkansje verwacht de Spanjaard echter niet meteen doordat de run naar Sainte Devote erg kort is. "Dat was zo bij ons", reageert Verstappen op de vraag van Motorsport.com of Alonso een punt heeft met zijn opmerking over de wisselvallige starts. "Maar ik denk dat we vanaf Miami wel veel betere starts hebben. We weten namelijk waardoor het aan het begin van het seizoen nog niet top was, al kan ik daar verder niks over zeggen. Maar ik maak me daar niet meer zo druk over."

Als de race pace ter sprake komt benadrukt Verstappen dat die van Red Bull goed is, maar dat Aston Martin ook een prima indruk achterlaat. "Fernando doet het al het hele weekend goed en over het algemeen zijn ze ook aardig sterk in de race, ook vergeleken met Ferrari en Mercedes. Maar normaal gezien kun je hier niet inhalen." Met de woorden 'normaal gezien' duidt Verstappen op een droge race, al lopen de voorspellingen voor dit weekend al een hele tijd uiteen. Zou het weer dan nog de grootste tegenstander kunnen worden? "Ik denk persoonlijk dat het tijdens de race droog blijft, maar als het regent, is dat ook prima", blijft Verstappen nuchter. Gevraagd of de Limburger het weer in Monaco een beetje goed kan voorspellen aangezien hij er toch zelf woont, sluit hij lachend af: "Normaal gezien wel, ja, maar we zullen zien!"

Video: De prachtige kwalificatie in Monaco geanalyseerd en een voorbeschouwing op de race in de nieuwe F1-update