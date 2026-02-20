Max Verstappen sluit af, wie testen nog meer op laatste F1-testdag in Bahrein?

Vijf van de afgelopen negen dagen stonden voor de Formule 1-teams in het teken van de wintertests in Bahrein. Op het Bahrain International Circuit werden veel data vergaard over de compleet nieuwe bolides voor het aankomende F1-seizoen, dat op 8 maart wordt geopend met de Grand Prix van Australië.

Dat de eerste vijf testdagen erop zitten, betekent ook dat er nog maar één testdag over is om de voorbereidingen af te ronden. Dat moet vrijdag gebeuren tijdens de derde dag van de tweede F1-test in Bahrein. De baan is geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur, en vervolgens van 15.00 uur tot 19.00 uur lokale tijd. Dit betekent dat de testdag om 8.00 uur Nederlandse tijd van start gaat en om 17.00 uur ten einde komt.

Max Verstappen komt ook op de laatste testdag weer in actie voor Red Bull Racing. In de ochtendsessie moet hij nog toekijken hoe Isack Hadjar zijn laatste kilometers van de testweken maakt, waarna hij het stuur van de RB22 's middags overneemt.

Red Bull is een van de zes teams die beide coureurs inzetten op de slotdag van de test in Bahrein. Ook McLaren, Mercedes, Haas, Audi en Cadillac moeten een deel van hun lunchpauze opofferen om de bolide na de ochtendsessie te prepareren voor de coureur die 's middags instapt.

De vijf andere teams zetten vrijdag slechts één coureur in. Bij Ferrari zit Charles Leclerc de hele dag in de auto, met Carlos Sainz de hele dag in de Williams FW48. Ook Arvid Lindblad, Lance Stroll en Pierre Gasly mogen nog acht uur testen namens respectievelijk Racing Bulls, Aston Martin en Alpine.

Welke coureurs testen op vrijdag 20 februari?