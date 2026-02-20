Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Goed begin voor Hadjar, problemen bij Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Goed begin voor Hadjar, problemen bij Aston Martin

Norris tempert titelambities: "Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Norris tempert titelambities: "Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen"

Hoe de rijstijl is veranderd door de nieuwe F1-power units voor 2026

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hoe de rijstijl is veranderd door de nieuwe F1-power units voor 2026

Max Verstappen sluit af, wie testen nog meer op laatste F1-testdag in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen sluit af, wie testen nog meer op laatste F1-testdag in Bahrein?

Domenicali ziet Max Verstappen niet stoppen om 2026-regels: "Hij houdt van F1"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Domenicali ziet Max Verstappen niet stoppen om 2026-regels: "Hij houdt van F1"

F1-update: Norris komt terug op woorden van Verstappen, unieke Ferrari-vleugel legaal?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1-update: Norris komt terug op woorden van Verstappen, unieke Ferrari-vleugel legaal?

Waarom de FIA toch overstag ging met stemming over motorentruc Mercedes

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Waarom de FIA toch overstag ging met stemming over motorentruc Mercedes
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Max Verstappen sluit af, wie testen nog meer op laatste F1-testdag in Bahrein?

De laatste dag van de Formule 1-wintertests in Bahrein is aangebroken. Max Verstappen mag de test 's middags afsluiten voor Red Bull Racing, maar wie komen er nog meer in actie?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vijf van de afgelopen negen dagen stonden voor de Formule 1-teams in het teken van de wintertests in Bahrein. Op het Bahrain International Circuit werden veel data vergaard over de compleet nieuwe bolides voor het aankomende F1-seizoen, dat op 8 maart wordt geopend met de Grand Prix van Australië.

Dat de eerste vijf testdagen erop zitten, betekent ook dat er nog maar één testdag over is om de voorbereidingen af te ronden. Dat moet vrijdag gebeuren tijdens de derde dag van de tweede F1-test in Bahrein. De baan is geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur, en vervolgens van 15.00 uur tot 19.00 uur lokale tijd. Dit betekent dat de testdag om 8.00 uur Nederlandse tijd van start gaat en om 17.00 uur ten einde komt.

Max Verstappen komt ook op de laatste testdag weer in actie voor Red Bull Racing. In de ochtendsessie moet hij nog toekijken hoe Isack Hadjar zijn laatste kilometers van de testweken maakt, waarna hij het stuur van de RB22 's middags overneemt.

Red Bull is een van de zes teams die beide coureurs inzetten op de slotdag van de test in Bahrein. Ook McLaren, Mercedes, Haas, Audi en Cadillac moeten een deel van hun lunchpauze opofferen om de bolide na de ochtendsessie te prepareren voor de coureur die 's middags instapt.

De vijf andere teams zetten vrijdag slechts één coureur in. Bij Ferrari zit Charles Leclerc de hele dag in de auto, met Carlos Sainz de hele dag in de Williams FW48. Ook Arvid Lindblad, Lance Stroll en Pierre Gasly mogen nog acht uur testen namens respectievelijk Racing Bulls, Aston Martin en Alpine.

Welke coureurs testen op vrijdag 20 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren Australia Oscar Piastri United Kingdom Lando Norris
Mercedes Italy Andrea Kimi Antonelli United Kingdom George Russell
Red Bull France Isack Hadjar Netherlands Max Verstappen
Ferrari Monaco Charles Leclerc Monaco Charles Leclerc
Williams Spain Carlos Sainz Spain Carlos Sainz
Racing Bulls United Kingdom Arvid Lindblad United Kingdom Arvid Lindblad
Aston Martin Canada Lance Stroll Canada Lance Stroll
Haas France Esteban Ocon United Kingdom Oliver Bearman
Audi Germany Nico Hülkenberg Brazil Gabriel Bortoleto
Alpine France Pierre Gasly France Pierre Gasly
Cadillac Mexico Sergio Pérez Finland Valtteri Bottas

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Goed begin voor Hadjar, problemen bij Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Goed begin voor Hadjar, problemen bij Aston Martin

Norris tempert titelambities: "Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Norris tempert titelambities: "Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen"

Hoe de rijstijl is veranderd door de nieuwe F1-power units voor 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hoe de rijstijl is veranderd door de nieuwe F1-power units voor 2026
Vorig artikel Domenicali ziet Max Verstappen niet stoppen om 2026-regels: "Hij houdt van F1"
Volgend artikel Hoe de rijstijl is veranderd door de nieuwe F1-power units voor 2026

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Casey Stoner kritisch: "Waarom haalt MotoGP beste circuit van kalender?"

MotoGP
MotoGP
Casey Stoner kritisch: "Waarom haalt MotoGP beste circuit van kalender?"

Vier Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans

WEC
WEC
Vier Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans

Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"