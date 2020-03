Verstappen: Afgelasting 'het juiste besluit' voor GP Australië

Zo’n twee uur voor de start van de eerste vrije training in Melbourne kwam het hoge woord eruit: de Grand Prix van Australië gaat niet door. Een logisch besluit, nadat McLaren zich donderdag al terugtrok uit de wedstrijd. Een van de teamleden bleek besmet te zijn met het coronavirus. Daarna duurde het tien uur voordat de definitieve bevestiging naar buiten kwam dat de race afgelast zou worden, waarbij een bijeenkomst van de resterende F1-teams cruciaal is gebleken.

Enkele uren nadat de Formule 1, de FIA en organisator Australian Grand Prix Corporation hun gezamenlijke verklaring naar buiten brachten, reageerde Max Verstappen via Instagram op de afgelasting. Hoewel de Red Bull Racing-coureur ervan baalt dat de Grand Prix van Australië niet verreden wordt, schaart hij zich wel achter het besluit. “We keken allemaal uit naar de start van het seizoen 2020. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we begrijpen allemaal dat dit uiteindelijk het juiste besluit was. Ik vind het zonde voor alle fans en alle betrokkenen. Blijf veilig.”

Daarmee sluit Verstappen zich aan bij de teksten van Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij noemt de afgelasting ‘frustrerend’. “We kwamen hier met de intentie om te racen, maar na een positieve test bij iemand in de paddock is besloten om het evenement te cancelen. Uiteindelijk is het welzijn van het personeel en de fans het belangrijkste en om die reden heeft de promotor besloten om de race niet door te laten gaan.” Volgens Horner was er op donderdagavond in Australië nog wel een meerderheid voor het doorgaan van de race, iets wat daarna dus veranderde.