Na een moeizame seizoensstart had Nyck de Vries betere weekenden in Monaco en Spanje. In Canada verliep het echter weer iets stroever: nadat hij zich tijdens een gevecht met Kevin Magnussen had verremd, werd hij achttiende en laatste in Montreal. Eerder deze week deelde Helmut Marko in een podcast mee dat Christian Horner op voorhand al ’niet zo’n fan’ was van De Vries en merkte daarbij op dat het er op dit moment op lijkt dat hij gelijk heeft als het om de Fries gaat.

De coureur van AlphaTauri zei in de persconferentie op de Red Bull Ring dat hij op de baan antwoord hoopt te kunnen geven en dat het sowieso geen zin heeft om dingen nu te gaan forceren. Max Verstappen geeft De Vries gelijk. “Het is zoals Nyck zei, je kan het niet forceren”, zegt de tweevoudig wereldkampioen in de persconferentie op de vraag of hij advies heeft voor zijn landgenoot. “Het draait erom hoe je samenwerkt met je team en ook dat je meer ervaring opdoet. En uiteindelijk gaat het er niet om wat de mensen boven je zeggen, het gaat erom dat je leert van je weekenden en van de fouten die je maakt. En verder zal het een kwestie zijn van de auto nog een beetje beter leren kennen en jezelf wat comfortabeler voelen.”

“Maar je moet het zeker niet gaan forceren”, aldus Verstappen. “Praat met je engineers en ga samen met ze kijken naar wat er nog beter kan en waar nog aan gewerkt kan worden. En op een zeker moment, als het allemaal wat meer op zijn plaats valt, komen de resultaten dan vanzelf.”

“Als je eenmaal een goed resultaat te pakken hebt, kan dat weer tot een volgende leiden. En dat draagt er ook weer toe bij dat je je comfortabeler gaat voelen”, weet de 41-voudig Grand Prix-winnaar. “Er zijn veel dingen die samen moeten komen. Maar raak er niet te gestrest over en werk hard samen met degenen die daadwerkelijk een verschil kunnen maken en invloed hebben op je performance. Maar ik hoef al die dingen niet tegen Nyck te zeggen. Dit weet hij al. Hij heeft zoveel ervaring.”

“We zullen het dit weekend wel weer zien. En dan heb ik het niet alleen over Nyck, natuurlijk, maar over iedereen”, vervolgt Verstappen met een glimlach. “We moeten allemaal elk weekend goed samenwerken met onze engineers. Ook ik. Wij mogen dit jaar dan wel een heel snelle auto hebben, als ik achterover ga leunen en ga denken dat het allemaal wel in orde komt, dan is het op een zeker moment klaar met de goede resultaten, en dat mag je niet laten gebeuren.”

Video: Max Verstappen doet een rondje in de sim over de Red Bull Ring