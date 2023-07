Lando Norris heeft een contract tot en met 2025 bij McLaren, maar dat team beschikt al jaren niet over materiaal waarmee het zich op regelmatige basis naar het podium kan rijden. Derhalve doen er geruchten de ronde dat de Britse coureur de formatie uit Woking wel eens zou kunnen verlaten mocht zich elders een kans voordoen, bijvoorbeeld bij Audi. Dat merk treedt in 2026, als Norris’ huidige verbintenis bij McLaren is afgelopen, toe tot de Formule 1-grid.

Max Verstappen vindt echter dat zijn goede vriend Norris zich niet tot een vertrek bij McLaren moet laten verleiden. Hij refereert daarbij aan zijn eigen ervaring met Red Bull. Dat team was ook lange tijd de mindere van Mercedes en voor enige tijd ook van Ferrari, maar is nu de dominante factor in de Formule 1. Verstappen mag zich inmiddels een tweevoudig wereldkampioen noemen, terwijl wereldtitel nummer drie in de maak is.

“Als Lando in een wagen zou zitten waarmee je races kan winnen, dan zou hij races winnen. Zo simpel is het”, doelt Verstappen erop dat het niet aan het talent van Norris ligt. “Soms moet je vasthouden aan het proces en er geloof in hebben. Men kan zeggen: ‘ja, we geloven erin’. Maar je moet er ook echt in geloven. Je moet echt weten en zien dat de juiste mensen worden aangetrokken om er een winnend team van te maken. Je moet echt alles op zijn plaats krijgen. Ik had vertrouwen in ons proces.”

Wel erkent Verstappen dat hij soms twijfels heeft gehad over zijn toekomst bij Red Bull, omdat het team moeite had om een goede power unit-fabrikant te vinden. “Natuurlijk ben ik soms sceptisch geweest rond een nieuwe motorpartner en of het zou werken. Maar dan zie je hoe vastberaden men was om het te laten werken”, aldus Verstappen. “Soms had ik mijn twijfels en dacht ik: gaat het eigenlijk wel werken? Ik wist het niet en soms had ik het gevoel dat het misschien beter was om te vertrekken. Maar tegelijkertijd ontwikkelde ik me in die jaren ook veel als coureur.”

Bovendien heeft Verstappen nog een reden voor Norris om bij McLaren te blijven. “Je vergeet nooit wie je in de Formule 1 heeft gebracht. Daar moet je ook loyaal voor zijn, vind ik”, vertelt hij. Norris maakte in 2019 zijn F1-debuut bij McLaren. “Men zegt soms dat het gras groener is aan de overkant, maar meestal is dat niet zo. In situaties zoals deze is het denk ik heel belangrijk om dat soort dingen te onthouden”, besluit Verstappen.