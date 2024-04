Red Bull Racing ligt dit jaar in meerdere opzichten onder een vergrootglas. In de voorbije raceweekenden is de rust enigszins teruggekeerd en ging het weer meer dan voorheen over daar waar het daadwerkelijk om gaat: de baanactie. Desalniettemin bracht de Italiaanse zusterwebsite van Motorsport.com vorige week naar buiten dat Aston Martin topontwerper Adrian Newey een nieuw aanbod zou hebben gedaan.

Max Verstappen heeft in de voorbije weken steevast aangegeven dat het belangrijk is om de kern van Red Bull Racing bij elkaar te houden. Gevraagd of dat in zijn optiek ook betrekking heeft op Newey, laat Verstappen in de paddock van Suzuka weten: "Ja, natuurlijk. Adrian heeft door de jaren heen een iets andere rol gekregen, denk ik, maar iedereen deelt mee in het succes. Ik kan natuurlijk wel roepen dat alles bij elkaar moet blijven, maar als iemand wil weggaan, dan kun je zoiets niet altijd tegenhouden."

De drievoudig wereldkampioen voegt toe dat hij de vermeende interesse van Aston Martin zelf nog niet met Newey heeft besproken. "Ik heb het er niet met hem over gehad en weet ook niet wat er speelt. Ik houd me daar niet echt mee bezig om eerlijk te zijn, ik was bezig met skiën en heb geen zin om die dingen allemaal te lezen", duidt Verstappen op zijn skidagen tussen de Grands Prix van Australië en Japan in.

Technische kracht van Red Bull is een teamprestatie

Verstappen heeft zich in de voorbije weken vooral op de vlakte gehouden over alle personele verhalen rond Red Bull, maar sprak zich wel gedecideerd uit toen Helmut Marko ter sprake kwam. Toen Marko aangaf dat hij in theorie geschorst kon worden - hetgeen inmiddels volledig van de baan is - zei Verstappen resoluut dat de toekomst van Marko ook effect kan hebben op zijn eigen toekomstkeuzes. Geldt exact hetzelfde bij de vermeende interesse in Newey of ligt dat anders? "Dat zijn dingen die moeilijk in te vullen zijn. Er zijn heel veel mensen die de auto snel maken, maar uiteindelijk zou ik het wel fijn vinden als Adrian blijft in plaats van dat hij naar een ander team zou gaan. Hij neemt dan natuurlijk ook heel veel kennis mee", laat Verstappen desgevraagd aan Motorsport.com weten. Die kennis heeft onder meer betrekking op het grondeffect, aangezien Newey daar zelf op is afgestudeerd. "Absoluut, dat is zeker zo."

Verstappen benadrukt afsluitend wel dat de technische kracht van Red Bull bovenal een teamprestatie is. "Er werken heel veel mensen aan de auto en dat moet allemaal goed samen passen qua teamwerk. Iedereen heeft ideeën en die zijn allemaal meegenomen bij het bouwen van de auto die we momenteel hebben. Het is natuurlijk een enorme boost voor iedereen om iemand als Adrian in het team te hebben, al werken er zoals gezegd veel mensen aan deze auto om die zo snel mogelijk te maken", besluit de man die dit weekend voor het derde jaar op rij kan winnen in Suzuka.