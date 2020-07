Verstappen: "Gat met Mercedes is groot, maar nog geen drama"

Verstappen en Red Bull reisden vol goede moed af naar Oostenrijk, met twee upgrades aan de auto en een doorontwikkelde Honda-motor. Maar al deze veranderingen ten spijt bestaat het gat met Mercedes nog steeds. Sterker nog: het verschil lijkt eerder groter dan vorig jaar, zeker op de Red Bull Ring - waar de (inmiddels zwarte) Zilverpijlen in 2019 worstelden. In Q3 gaf Verstappen op zaterdag ruim een halve seconde toe, al is dat beeld volgens de Limburger enigszins vertekend.

Stof tot nadenken, maar nog geen drama

"Dat grote verschil met Mercedes is natuurlijk niet wat we graag willen zien, we moeten dit goed analyseren. Maar ik moet wel zeggen: ik was vandaag niet helemaal tevreden met de balans van de auto. Als we dat enigszins kunnen oplossen, dan ziet het er waarschijnlijk al iets beter uit. Ik zal niet zeggen dat we Mercedes dan meteen verslaan, maar goed: we zullen zien", aldus Verstappen tijdens de online persconferentie na de kwalificatie. "In sommige bochten was de balans goed, in andere bochten juist niet. Daardoor lijkt het gat nu iets groter, al blijft een halve seconde natuurlijk wel een behoorlijke achterstand. Maar wat kan ik er verder van zeggen? We moeten gewoon nog harder werken en proberen om het gat te dichten."

Ook met het huidige verschil ten opzichte van Mercedes houdt Verstappen de moed erin. "We hebben in ieder geval acht races op papier staan en rijden hier volgende week nog een keer, op exact hetzelfde circuit. We zullen deze kennis zeker meenemen naar volgende week en er waarschijnlijk veel van leren. Hopelijk kunnen we het dan beter doen", vervolgt Verstappen zijn uitleg. Reden tot paniek ziet hij dan ook niet. "Nee dit is nu nog geen drama, alhoewel sommige mensen in Nederland dat misschien wel zo zien. Maar daar maak ik me niet druk over. Ik richt me alleen maar op mezelf en op het team. Dan zullen we wel zien wat er gaat gebeuren."

Geen angst voor middenvelders, hopen op strategisch succes

Eén ding is daarbij wel duidelijk: Verstappen heeft de blik louter naar voren gericht, op Mercedes dus. Bang voor oprukkende middenvelders zoals McLaren en Racing Point is hij niet. Ook niet na deze kwalificatie, waarin zijn simmaatje Lando Norris slechts anderhalve tiende toegaf. "Ik heb me geen moment zorgen gemaakt over het idee dat ze voor ons zouden staan. Dit is maar een kort rondje", verklaart hij het marginale verschil. "Als je tevreden bent met de balans, kun je natuurlijk een veel betere ronde rijden. Maar nee, ik ben niet echt bang voor die andere teams."

Voor de race van zondagmiddag richt Verstappen zijn pijlen ook louter op Mercedes. Een hogere temperatuur en alternatieve strategie zouden hem daarbij kunnen helpen. "Het wordt in ieder geval interessant, ik ben de enige coureur uit de top-tien die op de hardere band start. Daarnaast wordt het morgen iets warmer dan vandaag, hopelijk werkt dat ook in ons voordeel. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om het de Mercedes-coureurs morgen zo moeilijk mogelijk te maken."

VIDEO: De technische veranderingen van Red Bull in 2020