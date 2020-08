Verstappen blij met progressie op Spa: "Goede balans gevonden"

Tijdens de donderdagse persconferentie herhaalde Verstappen het nog maar eens: Spa is zijn favoriete circuit van de F1-kalender, maar de snelle omloop in de Ardennen ligt Red Bull niet per definitie goed. De Nederlander gaf verder aan 'geen sprookjes' te vertellen en te rekenen op een moeizaam weekend. Op zaterdagmiddag zag de wereld er in dat opzicht een stuk beter uit. Verstappen moest tijdens de beslissende tijdstraining 'slechts' (zeker in 2020-begrippen) 0.526 toegeven op de poletijd van Hamilton en wist Bottas zelfs tot op 0.015 te benaderen.

"Ik kan hier niet over klagen, zeker niet", concludeert Verstappen koeltjes na afloop van de kwalificatie in België. "Het gaat tot dusver erg goed. Vooraf dachten we het hier moeilijk te krijgen, zeker met al die lange rechte stukken. Maar we hebben een goede balans in onze auto gevonden. Vanaf de eerste training ging het in dat opzicht al goed, dat helpt natuurlijk enorm." Verstappen reed met het oog op de race met iets meer downforce, hetgeen in de sectoren één en drie wat tijd kost maar in de middelste sector juist een voordeel oplevert. Ook Hamilton koos voor die aanpak, terwijl beide Renault-coureur juist met erg weinig downforce onderweg waren.

Allemaal leuk en aardig, maar Verstappen telt vooral zijn eigen zegeningen. "Dit is het kleinste gat met Mercedes in de kwalificatie en dat op een circuit waarop we dat zeker niet hadden verwacht", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "In de voorgaande kwalificaties was ik niet altijd tevreden over de balans in onze auto, waardoor het gat toen ook groter was. Maar ditmaal voelde de balans goed aan, dat verklaart natuurlijk veel." Waar Hamilton aangaf geen slipstream maar juist vrije lucht te willen hebben, heeft Verstappen wel op wat hulp van anderen gemikt. "Voor ons draaide het er vandaag wel om die slipstream te krijgen ja, puur om wat topsnelheid te winnen. Omdat nagenoeg iedereen hier op een slipstream loerde, kreeg je al dat verkeer in die laatste chicane bij het aanzetten voor een snelle ronde. Maar goed: ik heb mijn ronde uiteindelijk wel kunnen doen, dus daar ben ik blij mee."

De laatste ronde in Q3 bracht hem zoals gezegd tot op 0.015 van een stekje op de eerste startrij. De Red Bull-coureur liet via de boordradio weten in de laatste meters zonder energie uit de elektrische motorcomponenten te zitten, maar denkt bij nader inzien dat het hem de tweede plek niet heeft gekost. "Je probeert de beschikbare hoeveelheid energie altijd zo goed mogelijk te managen, met waar je het inzet gedurende de ronde. Dit was waarschijnlijk de snelste manier, al voelde het een beetje raar om bij het uitkomen van de laatste bocht niet de normale acceleratie te voelen - puur omdat je die energie al eerder hebt verbruikt. Maar als ik de data straks bekijk, blijkt het waarschijnlijk wel de snelste manier te zijn."

